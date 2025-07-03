開獎史上最大包年分紅！台積電員工自爆領到1.8「M」

台積電員工分紅預計明天入帳。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／竹科報導〕「護國神山」台積電（2330）史上最大員工分紅開獎，平均每人發放百萬元，預計明天入帳；有員工很嗨，在網路爆料這次分紅領到1.8M，並強調「M（million）」並非「月」而是真的「100萬」，直呼這是自己收到史上最大包年分紅。

台積電今年第一季董事會核准2024年員工分紅，總計約新台幣1405億9256萬元，創歷史新高，年增4成之多，以台灣可參與分紅的員工數7萬人計算，平均每名員工可分到約200.85萬元，依級別年資與績效表現而有差異。

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台積電的2024年員工分紅有一半已分四季發放，有一半也是最大包分紅需經今年股東會通過後，於7月發放。台積電近日通知員工7月拿到多少分紅，並將於明天入帳。

有台積電員工很嗨，在Dcard科技版發文，透露自己「33、6Y、1.8M」，指自己是33級別，6年資歷、領到1.8M，更特別說明這次分紅領到1.8M的「M」並非「月」而是真的100萬，直呼「台積電開獎史上最大包年分紅」，該員工已想好打完報告後要去吃大餐，引發眾多網友發出羨慕聲，驚呼年薪破4、500萬元了。

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