晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

開獎史上最大包年分紅！台積電員工自爆領到1.8「M」

2025/07/03 15:51

台積電員工分紅預計明天入帳。（記者洪友芳攝）台積電員工分紅預計明天入帳。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／竹科報導〕「護國神山」台積電（2330）史上最大員工分紅開獎，平均每人發放百萬元，預計明天入帳；有員工很嗨，在網路爆料這次分紅領到1.8M，並強調「M（million）」並非「月」而是真的「100萬」，直呼這是自己收到史上最大包年分紅。

台積電今年第一季董事會核准2024年員工分紅，總計約新台幣1405億9256萬元，創歷史新高，年增4成之多，以台灣可參與分紅的員工數7萬人計算，平均每名員工可分到約200.85萬元，依級別年資與績效表現而有差異。

台積電的2024年員工分紅有一半已分四季發放，有一半也是最大包分紅需經今年股東會通過後，於7月發放。台積電近日通知員工7月拿到多少分紅，並將於明天入帳。

有台積電員工很嗨，在Dcard科技版發文，透露自己「33、6Y、1.8M」，指自己是33級別，6年資歷、領到1.8M，更特別說明這次分紅領到1.8M的「M」並非「月」而是真的100萬，直呼「台積電開獎史上最大包年分紅」，該員工已想好打完報告後要去吃大餐，引發眾多網友發出羨慕聲，驚呼年薪破4、500萬元了。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財