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泓德能源旗下星星電力預計2027年IPO 首創Power Bank布局海外

2025/07/03 15:47

泓德能源總經理兼星星電力董事長周仕昌（右）表示，星星電力正式啟動IPO計畫，預計2027年掛牌上市。（記者張慧雯攝）泓德能源總經理兼星星電力董事長周仕昌（右）表示，星星電力正式啟動IPO計畫，預計2027年掛牌上市。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕泓德能源（6873）旗下星星電力今日宣布「Power Bank」全新營運模式，將結合AI電力交易技術，將金融市場邏輯導入電力服務，打造電力批發（聚合）、售電、交易代操等一站式解決方案，成為泓德能源集團拓展海外市場的重要推手，泓德能源總經理兼星星電力董事長周仕昌表示，星星電力正式啟動IPO計畫，預計2027年掛牌上市。

周仕昌指出，電力產業邁向現代化、自由化、去中心化、金融市場化、國際化五大趨勢前進，競爭焦點已轉向價格、服務、效率，星星電力突破傳統框架，星星電力營運模式轉型為Power Bank，首創融合發電商、售電商、批發商（能源聚合）、與電力交易代操服務四大角色，成為新世代電力服務與管理商。

他也說，今年5月31日星星電力完成與星佑能源的策略性合併後，正式啟動IPO計畫，預計2026年登錄興櫃、2027年掛牌上市；星星電力總經理關婷怡表示，隨著自持資產與外購綠電來源持續擴大，預計至2027年綠電合約容量將上看1.5GW，可為企業提供穩定綠電轉供服務，此外，導入Star Trade平台後，電力交易代操服務也將成為星星電力主力業務之一，至2027年電力交易容量預估可達969MW，將大幅提升整體能源資產使用率。

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