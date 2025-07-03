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看好郵輪市場 AsiaYo預估訂單翻倍成長

2025/07/03 15:14

AsiaYo預估今年郵輪訂單翻倍成長。（AsiaYo提供）AsiaYo預估今年郵輪訂單翻倍成長。（AsiaYo提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕隨著全球旅遊市場逐漸復甦，郵輪產業也進入了新的發展階段，各大郵輪品牌未來聚焦在擴大國際航線布局，台灣本土OTA（Online Travel Agency線上旅遊業）業者AsiaYo宣布，2025年郵輪商品全站已突破900條航線，並預估全年訂單將翻倍成長。

AsiaYo行銷長游棨元表示，台灣郵輪產業正迎來一個充滿機遇的新時代，從港口建設到航線拓展，從服務品質到市場定位調整，都顯示出台灣將積極迎接這一波郵輪旅遊的黃金時期。AsiaYo自2023年起就已佈局這塊市場，也成為麗星郵輪、公主遊輪在台灣指定代理商之一，2025年全站已有超過900條全球郵輪航線，而除了有台灣為母港出發的航線，更多Fly Cruise的玩法受到歡迎，AsiaYo希望成為最大的華語郵輪旅遊線上預訂平台。

游棨元表示，目前觀察，運用網路科技訂購的旅客逐漸增多，且搭乘的年齡層也有降低的趨勢，預估2025年能創造翻倍的線上訂單，台灣郵輪市場正在轉型。

根據AsiaYo大數據統計，目前台灣最受歡迎的還是以基隆港為出發地的郵輪航線，旅客最愛的目的地依舊以日韓為主，前三名分別為沖繩、石垣島、濟州島。而Fly Cruise航線則是東南亞、歐洲、美國等出發最受歡迎。AsiaYo也觀察到客戶的年齡層明顯下降，相較於以往郵輪旅遊都是以長輩為最大宗，AsiaYo的客人平均年齡在30~49歲為主，可分析因為線上平台的特性，郵輪旅遊已經成為情侶、夫妻、閨蜜等客群的旅行新選項。

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