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焦點股》力積電：台積電退出氮化鎵 轉單爆量漲停

2025/07/03 12:19

（記者洪友芳攝）（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／竹科報導〕輝達合作夥伴納微（Navitas）宣布與力積電（6770）在氮化鎵（GaN）進行代工合作，利多消息激勵力積電今盤中亮燈漲停，截至11點59分，成交量爆逾9.62萬張，漲停委買張數達2.5萬張。

功率半導體廠納微（Navitas ）昨宣布與力積電建立合作夥伴關係，將由力積電以竹南8吋廠為該公司代工生產氮化鎵（GaN）晶片，生產涵蓋電壓100-650伏特的產品組合。

納微指出，較低壓的100伏特產品預計在今年第四季完成認證，2026年上半年投產。較高電壓650伏特系列產品，將在未來12至24個月內從納微半導體現有供應商台積電（2330）搬到力積電。

台積電表示，經過完整評估後，公司決定在未來兩年內逐步退出氮化鎵（GaN）業務。此決定是基於市場與台積電的長期業務策略，公司正與客戶緊密合作確保在過渡期間保持順利銜接，並致力在此期間繼續滿足客戶需求。

台積電強調，仍將著重為合作夥伴及市場持續創造價值。此項決定將不會影響之前公布的財務目標。

業界解讀，氮化鎵經過中國大肆投資，產能過剩到已變紅海市場，很多投資廠商不僅沒有獲利空間還虧損，台積電決定退出，納微轉單力積電，但不一定對力積電有利可圖。

業界人士指出，因輝達相關AI伺服器產品需求的氮化鎵可靠度相當高，納微在高可靠度的領域佔比小，整合製造元件廠（IDM）必定是最佳首選，德儀（TI）、英飛凌等應該都是第一選擇的策略合作夥伴。

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