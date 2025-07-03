焦點股》欣興：全球高階ABF載板唯二供應商 搶佔供不應求紅利

欣興董事長曾子章對高階ABF載板市場需求相當有信心。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕AI（人工智慧）伺服器、800G網通交換器等產品推出，帶動高階ABF載板需求大增，IC載板大廠欣興（3037）董事長曾子章指出，欣興為全球高階ABF載板唯二供應商，有望搶佔高階ABF載板市佔率，同時也是AI算力OAM（系統板）少數具量產能力的廠商，看好AI應用將為欣興帶來成長動能。

欣興股價整理多時，今日股價再攻高，早盤帶量一度大漲逾6.6%，截至10:11分左右，欣興股價上漲3.13%，暫報115.5元，成交量逾4.4萬張，較昨日全天成交量9383張大增。

請繼續往下閱讀...

外資看好ABF載板在輝達Blackwell GPU與雲端服務業者（CSP）AI ASIC所採用的高階載板規格升級，為ABF載板帶來新一波上升成長週期，最看好欣興，曾子章日前指出，目前具備製造高階ABF載板能力的供應商相當有限，僅有日本一家大廠與欣興共兩家廠商，下半年高階ABF載板需求強勁，明年可能供不應求，已有客戶想合資擴產，因AI應用快速發展，載板與OAM板結構設計不斷更迭，需同步調整廠房、材料與製程技術，最近已成功完成兩座台灣廠、一座中國廠的改造，轉為生產AI專用的系統板，三座工廠已開始獲利，欣興現在已是AI系統板主力供應商。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法