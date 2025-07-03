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槓上川普資金受威脅 哈佛大學恐面臨10億美元預算缺口

2025/07/03 11:39

若川普政府全面落實削減研究經費、限制國際學生等計劃，哈佛大學將面臨約10億美元的預算缺口。（路透資料照）若川普政府全面落實削減研究經費、限制國際學生等計劃，哈佛大學將面臨約10億美元的預算缺口。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》分析指出，如果美國總統川普落實針對研究經費、稅收政策和學生入學方面的所有計劃和威脅，哈佛大學每年將面臨約10億美元（約新台幣289.1億元）的預算缺口。

《華爾街日報》報導，根據公開數據預估，在與川普的衝突下，最糟的情況是哈佛失去所有聯邦研究經費、聯邦學生援助，以及招收國際學生的能力，與此同時，國會將把其年度捐贈稅提高到8％。這樣嚴峻的數字也解釋了為什麼哈佛在長達數個月的抗拒之後，決定採取行動與政府進行談判。

如此大規模的缺口，將嚴重影響哈佛管理其64億美元（約新台幣1850.8億元）年度營運預算的能力。儘管哈佛擁有530億美元（約新台幣1.53兆元）的捐贈基金，但其中超過80％的資金受到捐贈者限制，這代表著如果不提起訴訟，就無法動用這些資金來彌補預算缺口。

田納西大學諾克斯維爾分校（University of Tennessee, Knoxville）教授凱爾欽（Robert Kelchen）表示，哈佛有足夠的資金維持一段時間，但最終他們將不得不大幅削減支出，這恐怕將改變這所學校的未來。

川普近期致力打擊高等教育機構，稱這些機構沒有認真對待反猶太主義和多元化計劃，哈佛就是其中最主要的目標之一。哈佛大學表示，校方正在努力促進課堂上的思想開放，並招收願意接受不同觀點的學生。而根據美國總統在社群平台的發文，雙方的談判早就在6月就開始。

川普政府週一告知哈佛大學，由於該校對待猶太、以色列學生的方式違反聯邦民權法案，可能會因此失去更多資金。當被問及哈佛大學面臨的財政壓力時，1名白宮資深官員表示，校方在終止歧視性、令人尷尬的做法之前，不會獲得任何資金。

哈佛聲明強調，哈佛在打擊偏見、仇恨和歧視方面取得了重大進展，並非唯一面臨這一挑戰的學校，校方意識到這項工作仍在繼續。到目前為止，哈佛已拒絕了川普的改革要求，並兩度起訴政府，質疑華府撤銷研究經費，以及禁止國際學生入學的政策。

本週，美國會正在努力完成包括上調捐贈稅在內的稅收法案，川普也要求國稅局取消哈佛大學的免稅資格，此舉可能會減緩捐款流入，並為哈佛帶來巨額的房屋稅。

哈佛校長賈伯（Alan Garber）向捐贈者和其他人士表示，他擔心政府減少對基礎研究的資助，將危及哈佛大學作為全球頂尖研究機構的地位。

當局已切斷每年向哈佛大學提供的7億美元（約新台幣202.4億元）研究經費，哈佛校方人士在6月提交的一份法庭文件中提到，這筆資金用於支持乳癌、結腸癌、兒童愛滋病毒，以及截肢後肢體再生等主題研究，並在文中表明，哈佛大學自身無力彌補資金缺口。

相較於其他學校，哈佛仍擁有更多的槓桿，握有約30億美元（約新台幣867.6億元）的現金儲備，並有能力借入更多的資金。隨著資金受到威脅，哈佛大學的一些學院和中心正在尋求企業的資助。

川普的行動已經導致哈佛大學削減支出，凍結了新員工的招聘，甘迺迪政府學院（Kennedy School of Government）正在裁員，並縮減部門預算。美國教育委員會（ACE）主席米契爾（Ted Mitchell）表示，哈佛正處於「懸崖邊」，如果哈佛與川普政府的官司打不贏，哈佛大學乃至於美國教育將遭受到嚴重甚至是無法彌補的打擊。

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