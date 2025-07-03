不玩了！台積電證實未來兩年內逐步退出氮化鎵業務

台積電證實未來兩年內逐步退出氮化鎵業務（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／竹科報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）證實業界傳出將退出低毛利氮化鎵（GaN）領域。台積電表示，經過完整評估後，公司決定在未來兩年內逐步退出氮化鎵（GaN）業務。此決定是基於市場與台積電的長期業務策略，公司正與客戶緊密合作確保在過渡期間保持順利銜接，並致力在此期間繼續滿足客戶需求。

台積電強調，仍將著重為合作夥伴及市場持續創造價值。此項決定將不會影響之前公布的財務目標。業界解讀，就像面板、太陽能等產品一樣，氮化鎵（GaN）也被中國搞成紅海市場，投資業者不僅沒有獲利空間還虧損，台積電決定不玩了，專注5成以上高毛利的AI邏輯代工業務。

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台積電多年前開始以6吋廠跨足氮化鎵代工領域，近年來，更積極投入研發8吋代工技術，為8吋廠尋求另類代工新出路，但受到中國大舉搶進氮化鎵，政策大肆補助產業界，擾亂市場價格直直落，獲利越來越低甚至多家台廠紛虧損，台積電因此策略性選擇逐步退出氮化鎵的領域。

國際功率半導體廠納微（Navitas ）半導體是台積電氮化鎵代工業務的主要客戶，近日宣布與力積電（6770）建立合作夥伴關係，將由力積電以8吋廠為該公司代工生產氮化鎵（GaN）晶片，生產涵蓋電壓100-650伏特的產品組合。最特別的是，納微半導體宣布這項消息，透露將在未來1到2年內將650伏特的產品從台積電轉到力積電，證實業界傳言台積電終止8吋研發與將退出氮化鎵代工業務。

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