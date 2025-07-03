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新日興受惠摺疊裝置風潮 外資目標價323元

2025/07/03 09:47

〔記者卓怡君／台北報導〕美系外資出具最新報告持續看好軸承大廠新日興（3376），美系外資認為新日興是摺疊裝置趨勢下的主要受惠者，新日興具有領先的技術、累積多時的專業知識，以及多年服務全球一線客戶的經驗，給予新日興目標價323元。

新日興早盤股價一度來到225.5元、漲幅逾6%，截至9:30分左右，新日興上漲3.31%，暫報218.5元，成交量約8052張，已超越昨日全天成交量。

美系外資指出，新日興正在進行蘇州廠的擴廠，資本支出約為1800萬美元，並計畫在2026年1月前完工，預期該新增產能將支持該公司產品線的擴展。新日興是業界領先的軸承供應商，擁有自有的金屬粉末射出成型（MIM）技術與強大的研發能力，可受惠於摺疊手機需求的上升。

美系外資分析，2025年第一季全球摺疊智慧手機出貨量年增21%，其中華為為最大供應商，市佔率達51%；摺疊手機滲透率達16%（相較2024年的9%），未來摺疊手機成長趨勢正向，因為新的外型設計有助於刺激消費支出（如更大的螢幕、支援更多場景，包括工作、沉浸式娛樂等），加上創新設計（如三摺手機），未來供應鏈強化，使得價格逐漸親民。

美系外資預估新日興第一季因客戶避免關稅提前備貨後，第二季營收將年減9%，7、8月營收可望逐月回升，預估分別成長6%，新日興亦跨入AI伺服器、AI眼鏡市場，有望成長未來成長動能。

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