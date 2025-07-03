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宏易全面結束餐飲事業 預估資遣費430萬

2025/07/03 09:52

宏易（4530）宣布，因疫情後因缺工、食材成本及租金快速攀升，導致營運持續虧損，將結束餐飲事業部門的營運，全面關閉門市及資遣員工，預估資遣費430萬，相關作業依據勞動基準法相關法令辦理。（取自臉書官方粉絲頁）宏易（4530）宣布，因疫情後因缺工、食材成本及租金快速攀升，導致營運持續虧損，將結束餐飲事業部門的營運，全面關閉門市及資遣員工，預估資遣費430萬，相關作業依據勞動基準法相關法令辦理。（取自臉書官方粉絲頁）

〔記者楊雅民／台北報導〕宏易（4530）宣布，因疫情後，缺工、食材成本及租金快速攀升，導致營運持續虧損，將結束餐飲事業部門的營運，全面關閉門市及資遣員工，預估資遣費430萬，相關作業依據勞動基準法相關法令辦理。

宏易以模具開發起家，業務涵蓋家電、汽車零組件等產品，汽車零組件成功生產安全氣囊零組件、手機 SIM 卡取出器等，近年轉戰餐飲事業，目前旗下品牌「Mr.Cow 烤大爺」、「金滿姨炒泡麵」直營店均已歇業關閉，只剩下「就醬子烤吧」4家門市，將在近期陸續關門。

宏易表示，公司未來會積極轉型並多角化發展，並在本年度跨足水資源再生循環領域相關業務，強調餐飲事業結束對公司營運沒有影響。

宏易已連續6年虧損，去年營收達1.76億元，汽車零組件加工占營收比重36%、餐飲收入占64%，稅後虧損6959萬元，每股虧損1.28元；今年前5月合併營收1.23億元，年增77.91%。受到結束餐飲事業影響，今天早盤股價一度下挫至11元。

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