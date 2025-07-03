焦點股》中華電：除息首日盤中填息20％ 交通部近137億元落袋

中華電除息首日盤中填息20%，交通部近137億元落袋（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電（2412）今日除息，每股配發5元現金股利，除息參考價129.5元，今開盤股價以130元開出，最高一度攻高到130.5元。截至9:05分，股價來到130元、上漲0.5元，成交量約5046張。

中華電信今年每股配息5元，配發率104％，創歷年最高水準，以昨日收盤價134.5元計算，股息殖利率約3.7%，現金股利則會在8月8日發放。

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以中華電信大股東交通部持有35.29%計算，交通部將有136.88億元入帳。

電信三雄除息秀由中華電打頭陣，台灣大（3045）、遠傳（4904）9日同步登場。

中華電今年每股配發現金股利5元，合計共發出387.87億元。台灣大今年將配發每股現金股利4.5元，預定7月31日發放，共發出136億元。遠傳配發現金股利每股3.56元，預計8月6日發放，發出128.36億元股利。3家電信公司今年合計將發出652億元現金股利，將為台股挹注資金活水。

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