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教青少年精明理財技能 !「家庭旅行」是絕佳機會 外媒曝原因

2025/07/03 10:48

家庭旅行，是青少年學習精明理財的絕佳時機。（美聯）家庭旅行，是青少年學習精明理財的絕佳時機。（美聯）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕財務自由是許多人的共同夢想目標，及早培養青少年良好的理財與金錢觀，善用理財觀念的黃金期，「家庭旅行」期間是絕佳機會。外媒指出，家庭旅行是在時間、預算和消費選擇方面形成自然的界限，這時間可以教導青少年如何從預算、消費和儲蓄徐習正確的方法，既有趣又有益。

該文指出，讓孩子管理部分的假期預算，例如購買食物、紀念品等相關支出，這可以為孩子創造「現實」的金融教育機會，這將比在家進行抽象的金錢對話更有影響力。此外，對於青少年來說，在假期處理大筆資金，可能會讓他們感到更有力量，因為這不是日常經歷。

外媒指出，如果青少年值得信賴，甚至可以讓他們掌控旅行中的部分支出和決策，因為旅遊預算也能讓青少年即時了解，他們的財務選擇將帶來的後果。

專家指出，新冠肺炎疫情導致人們對於現金的依賴，如今信用卡、金融卡和電子轉帳比現金更受歡迎，電子支付已經成為常態。即使在實體店，到2025年，現金交易也只佔交易總額的11%左右。

台灣信用卡的平均利率略介於5%到15%之間。金融知識意味著，讓青少年了解使用信貸的成本。

如果您的孩子自律且控制支出，他們就能有足夠的錢維持整個旅程，但如果他們在第一天就把零食預算花光，以後可能會後悔自己的消費決定。

該文提醒，如果父母決定在假期給予孩子更多財務自由，讓青少年做好成功的準備也很重要。畢竟，這可能是他們第一次管理大筆資金，或在幾天內遵循預算。最後，在旅行結束時，父母與青少年需要花點時間坐下來談談哪些方法有效，以及下次可以做哪些改進，即使決錯錯誤，也是學習理財的好機會。

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