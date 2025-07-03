少年股神又翻車？「這檔」台股再爆違約交割 金額1060萬元

IET-KY（4971）出現違約交割1060萬元。示意圖。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2日櫃買中心公告，英特磊科技（IET-KY，4971）出現違約交割1060萬元，由券商元大府城通報，為今年以來上櫃公司第6起個股違約交割案例，金額是今年以來第6大。

據悉，這是IET-KY今年第2度發生違約交割事件。今年2月11日，群益崇德證券曾通報IET-KY違約交割，當時金額高達1631萬元。

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根據統計，今年第1起違約交割就是IET-KY，金額達1631萬元；第2起為波若威（3163），違約交割金額2106.05萬元；第3起則是華星光（4979），違約交割1679萬元。

合一（4743）為第4起，違約交割金額1847.02萬元；第5起則是中信美國公債20年（00795B），違約交割金額達2565萬7450元；第6起又是IET-KY，違約交割金額1060萬元。

今年迄今最大單筆違約金額紀錄案例發生在4月15日，當時受到全球股災波及美債市場，中信美國公債20年ETF的違約金額高達2565萬元。。

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