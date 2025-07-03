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支持各國徵健康稅 WHO：含糖飲料、菸酒應漲價50％

2025/07/03 09:48

WHO呼籲各國透過徵收「健康稅」將含糖飲料、菸酒商品的價格提高50％。（美聯社資料照）WHO呼籲各國透過徵收「健康稅」將含糖飲料、菸酒商品的價格提高50％。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）正呼籲各國在未來10年內，透過徵收「健康稅」將含糖飲料、菸酒商品的價格提高50％，這也是WHO至今為止對於透過徵稅協助解決慢性公衛問題的最強支持。

《路透》報導，WHO表示，此舉將有助於抑制這些產品的消費，因為這些產品會導致糖尿病和某些癌症等疾病，同時也能在金援減少、公共債務上升的情況下，協助籌集資金。健康促進和疾病預防控制事務助理總幹事法拉爾（Jeremy Farrar）指出，健康稅是目前所擁有「最有效的工具之一」，現在是採取行動的時候了。

WHO提到，根據哥倫比亞和南非等國徵收健康稅的數據，到2035年，這項稅收倡議預計可以籌資1兆美元（約新台幣28.94兆元）。過去幾十年來，WHO一直支持針對菸草徵收健康稅並漲價，近年來，也呼籲對酒精和含糖飲料徵稅，但這是該組織首度提出同時提高3類產品價格。

WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，這些稅收可以幫助各國政府「適應新的現實」，並利用籌集到的資金，強化自身衛生系統。

WHO經濟學家桑多瓦（Guillermo Sandoval）舉例稱，WHO的倡議下，代表一個中等收入國家的政府將把香菸價格從約4美元（約新台幣115元），2035年將漲價至10美元（約新台幣290元）。WHO補充，2012年至2022年間，全球近140個國家已調高菸草稅，因此香菸價格平均漲了50％以上。

桑多瓦表示，WHO將在未來幾個月確定對於「超加工食品」的定義，考慮提出更廣泛的徵稅建議，其中包括對超加工食品的徵稅。但他也提到，WHO預計相關產業將對此表達反對。

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