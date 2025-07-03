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美與越南達成貿易協議！標普那指再創高 台積電ADR勁揚近4％

2025/07/03 06:06

美股標普500和那斯達克指數週三再創歷史新高，道瓊小跌。（彭博社）美股標普500和那斯達克指數週三再創歷史新高，道瓊小跌。（彭博社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕科技股上漲及美國與越南達成貿易協議，投資人對長期貿易緊張局勢的擔憂有所緩解，標普500和那斯達克指數週三再創歷史新高，分別上漲0.47%、0.94%。道瓊工業指數小跌10.52點、0.02%，仍比去年12月4日的歷史收盤價略低。費城半導體指數上漲1.88%，台積電ADR大漲3.97%，收在233.60美元。

綜合外媒報導，川普週三在「真相社交」上發布關於美國與越南達成協議的消息，對從越南進口的產品徵收20%的關稅。製造商耐吉約一半的鞋類產品產自越南和中國，股價上漲逾4%。

個股方面，電動車製造商特斯拉儘管第二季交付量大幅下降，本週初下跌後反彈，股價上漲近5%，該股今年已下跌逾20%。大型科技股輝達上漲2.58%，AMD上漲1.77%，蘋果漲幅2.22%。健康保險公司Centene因預期收入大幅下降，撤回2025年的盈利預測，股價應聲暴跌40%，來到8年來最低。

此外，美國「小非農」ADP最新報告顯示，6月私部門就業人數減少3.3萬個，股市因此承壓。這是自2023年3月以來ADP就業報告首次出現月減，此前經濟學家皆預期6月就業將成長。投資人正在關注週四公布的更全面非農就業報告，該報告因7月4日美國獨立日休市，比往常提前一天發布。經濟學家調查顯示，預計美國6月就業成長放緩，失業率小幅上升至4.3%。

道瓊工業指數下跌10.52點或0.02%，收44484.42點。

那斯達克指數上漲190.24點或0.94%，收20393.13點。

S&P 500指數上漲29.41點或0.47%，收6227.42點。

費城半導體指數上漲103.55點或1.88%，收5611.05點。

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