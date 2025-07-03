美越達成協議 川普爆：越南商品關稅20％ 對美「0關稅」開放市場

美國總統川普發文說明美國與越南達成了關稅協議。（法新社）

首次上稿 07-02 23:26

更新時間 07-03 06:41

川普發文說明美國與越南達成了關稅協議。（擷取自Truth Social）

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普2日宣布，他已與越南談妥關稅貿易協議，美國將對所有越南進口商品徵收20％關稅，轉口貿易貨物的稅額則提升到40％，而作為「交換條件」，越南也會對美國商品開放市場。

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川普在他的社群平台真相社群（Truth Social）發文說明條款：「協議條款如下：越南對出口到美國的所有商品支付20％關稅，對於任何轉口貿易的貨物，則支付40％的關稅。」

川普補充說：「作為交換條件，越南會做出前所未見的事，給予美國完全進入他們市場的權利。也就是說，他們將『向美國開放市場』，這意思就是，我們可以用零關稅把產品銷往越南。」

川普還提到，他認為美國品牌的SUV將會受到越南消費者歡迎，「在我看來，在美國賣得很好的SUV，或者稱作大排氣量引擎車款，將會是越南各類產品線的絕佳補充。」

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