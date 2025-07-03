晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美越達成協議 川普爆：越南商品關稅20％ 對美「0關稅」開放市場

2025/07/03 06:41

美國總統川普發文說明美國與越南達成了關稅協議。（法新社）美國總統川普發文說明美國與越南達成了關稅協議。（法新社）

首次上稿 07-02 23:26
更新時間 07-03 06:41

川普發文說明美國與越南達成了關稅協議。（擷取自Truth Social）川普發文說明美國與越南達成了關稅協議。（擷取自Truth Social）

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普2日宣布，他已與越南談妥關稅貿易協議，美國將對所有越南進口商品徵收20％關稅，轉口貿易貨物的稅額則提升到40％，而作為「交換條件」，越南也會對美國商品開放市場。

川普在他的社群平台真相社群（Truth Social）發文說明條款：「協議條款如下：越南對出口到美國的所有商品支付20％關稅，對於任何轉口貿易的貨物，則支付40％的關稅。」

川普補充說：「作為交換條件，越南會做出前所未見的事，給予美國完全進入他們市場的權利。也就是說，他們將『向美國開放市場』，這意思就是，我們可以用零關稅把產品銷往越南。」

川普還提到，他認為美國品牌的SUV將會受到越南消費者歡迎，「在我看來，在美國賣得很好的SUV，或者稱作大排氣量引擎車款，將會是越南各類產品線的絕佳補充。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財