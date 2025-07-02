透過關稅大棒 美致力將中國踢出全球供應鏈

中國越來越擔心美國正致力達成恐將中國企業孤立於全球供應鏈的貿易協議。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博2日報導，華府與北京的貿易休兵可能維持，然而中國越來越擔心其他地區發生的事：美國正努力達成可能將中國企業孤立於全球供應鏈的貿易協議。

在7月9日「對等關稅」生效前夕，美國官員正與亞洲與歐洲的主要貿易夥伴進行深入談判，推動包括限制中國產品成份，或確保承諾抵制中國不公平貿易行為的新協議。

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接近達成協議的印度正就「原產地規則」進行談判。華府希望產品的附加價值至少60%為本地生產才能稱為「印度製造」，據悉，印度努力將該比例降至35%。

知情者也透露，越南與美國接近達成貿易架構，據此，出口至美國的產品，將依據外國成份的比例課徵關稅，最高可達20%以上，成份完全來自越南的關稅最低，可能為現有的10%關稅。

川普「對等關稅」90天的暫緩期將於9日截止，數十個國家除非與美國達成貿易協議，否則將面臨高額關稅，比如越南將面臨46%關稅。一些政府正採取行動，以維持與華府良好的關係。越南、泰國、南韓已採取措施，阻止中國產品取道其國家，轉運至美國。

6月間台灣將華為與中芯國際列入所謂的「實體清單」，禁止台灣企業在沒有政府許可下，與這兩家中企做生意，這也讓北京憂心，美國是否說服其他國家加強高科技設備的管制，進一步阻礙其採購生產先進半導體所需的工具。

美國的壓力不僅限於亞洲，也在歐洲上。北京尤其擔心歐盟或許將簽署類似英美之間達成的條款，這些條款包含供應鏈安全、出口管制的承諾，以及鋼鋁與藥品等產業的所有權規則。北京在一份罕見的公開聲明中批評該協議，指稱其為直接的挑戰。

前中國歐盟商會主席伍德克說，「中國顯然擔心歐盟將接受英國在出口管制協議上的相同措辭，中國力促歐盟不要這麼做，美國則敦促歐盟如此做」。

歐盟與華府致力在9日前達成某些形式上的協議，否則美國將對幾乎所有歐盟產品課徵50%關稅，歐盟出口至美國的產品價值約為出口至中國的兩倍，這使歐盟視華府為更重要的夥伴。

北京面臨的長期風險便是，美國這些努力可能演變成更廣泛的變化，不僅是美國為首遏止中國出口的行動，也是圍繞「可靠」供應鏈的全球貿易重塑，而中國則日益被排除在外。

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