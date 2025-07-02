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祭出1450萬元年薪！OpenAI前技術長「自立門戶」搶人才

2025/07/02 17:35

OpenAI前技術長米拉·穆拉蒂（Mira Murati） 今年稍早離開公司，創立新創公司Thinking Machines Lab （TML）。（法新社）OpenAI前技術長米拉·穆拉蒂（Mira Murati） 今年稍早離開公司，創立新創公司Thinking Machines Lab （TML）。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕OpenAI前技術長米拉·穆拉蒂（Mira Murati） 今年稍早離開公司，創立新創公司Thinking Machines Lab （TML）。根據最近的美國聯邦文件顯示，這家新創公司向部分技術人才支付高達50萬美元（台幣1450萬元）的年薪。

TML是一家價值100億美元的人工智慧新創公司，由穆拉蒂於2月創立。穆拉蒂在OpenAI 工作了6年半，之後在9月辭去技術長一職。

聯邦文件顯示TML公司持有H-1B簽證的員工的薪資。文件顯示，該公司向3名技術人員每人支付45萬美元年薪，而第4名技術人員則獲得了50萬美元的薪水。這些數據來自今年第1季，僅包含薪資，不包括簽約獎金和股權獎勵。 H-1B簽證允許美國雇主僱用非美國居民從事特殊職業。

這一薪資水準高於一些主要同業公司，包括穆拉蒂的前公司OpenAI。OpenAI報告稱，該公司向29名技術員工支付平均29萬2115美元（台幣840萬元）的薪酬。與此同時，穆拉蒂向14名員工支付了平均38萬7500美元（台幣1100萬元）的薪水。

TML尚未推出任何面向公眾的產品，儘管「這家神秘的新創公司」上個月獲得20億美元的種子輪融資，估值達到100億美元。該公司網站稱，公司致力於「讓人工智慧系統得到更廣泛的理解、可客製化，並具備普遍適用的能力」。

祭出高薪是矽谷AI人才爭奪戰中的策略之一。上個月，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）表示，Meta正試圖以1億美元的「巨額」簽約獎金以及「甚至更多」的薪酬挖走OpenAI的研究人員。

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