誠品攜手凱基銀行推聯名卡 天天享最高7％「加成優惠」

誠品今日宣布攜手凱基銀行合作推出「凱基誠品聯名卡」，以「在誠品，時光正好」為核心設計理念，讓誠品400萬會員在誠品場域天天都享業界罕見、最高7%專屬「加乘優惠」。圖為董事長吳旻潔。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕會員款待再升級！文創股誠品生活（2926）今日宣布攜手凱基銀行合作推出「凱基誠品聯名卡」，以「在誠品，時光正好」為核心設計理念，讓誠品400萬會員在誠品場域天天都享業界罕見、最高7%專屬「加乘優惠」。

誠品董事長吳旻潔指出，雖然今年上半年經濟波動，不過，誠品商場上半年營收年成長達7.7%，其中，誠品新店6月人流已達90萬，較去年同期成長近25%，營收名列第一，而南西店成為年輕人最喜歡的大店，營收占比名列第二，未來受惠捷運R79整修完畢，加乘效應應該會讓營收更好，第三名則由台中480、台南旗艦店、松菸店競逐。

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她也說，誠品除大店營運持續向上成長外，誠品線上的會員不重複數目也持續增長，年增率達15%，接近150萬人；誠品生活也指出，近年來誠品會員人數每年都有10%的成長，今年已達400萬人，貢獻營收達六成以上，上半年活躍用戶達120萬，金卡、黑卡的會員活躍率超過九成，期待與凱基發行聯名卡能夠讓會員享受更多福利。

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