國保加碼補助！276萬人10月底前繳費 最多省5930元

衛福部今（2日）宣布，原本只補助去年4月至12月的國民年金，現在加碼「多送一個月」。（路透資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國民年金加碼補助！衛福部今（2日）宣布，原本只補助去年4月至12月的國民年金，現在再「多送一個月」，擴大到去年3月至12月。民眾只要在今年10月31日前繳清，就能享有保費5成補助，最多可省5930元。

衛福部社會保險司代理司長陳真慧表示，目前每月繳國保的人大約280到290萬人，扣掉原本就享有全額補助的低收入戶及重度以上身心障礙者約14.7萬人，這次加碼預估將有276萬人受惠。

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她說明，這波補助是因應疫情衝擊，衛福部在2023年公布「衛生福利部因應疫後補助國民年金保險費辦法」，編列70.33億元，補助2023年4月至12月的保費，民眾付50%，政府負擔另外50%。由於經費尚有結餘，經行政院核定後，決定回饋民眾，將補助期間往前延長一個月。

陳真慧也提醒，已經繳過去年3月保費的民眾，勞保局會在今年7月下旬，優先用來抵扣未繳的保費或利息；若無欠費，將直接退費。還沒繳的人，從8月1日起可以向勞保局申請補發「打5折」的繳款單。這次補助期限到今年10月31日，逾期就無法享有。民眾若有相關疑問，可撥打國民年金諮詢專線（02）2396-1266轉6066詢問。

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