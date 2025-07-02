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超熱賣! 小米AI眼鏡發售不到1週 門市現貨售罄

2025/07/02 15:05

中國小米上週四（26日）晚間正式推出公司首款AI眼鏡，引發搶購潮。（示意圖，法新社）中國小米上週四（26日）晚間正式推出公司首款AI眼鏡，引發搶購潮。（示意圖，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國小米上週四（26日）晚間正式推出公司首款AI眼鏡，引發搶購潮。中媒報導，小米AI眼鏡發布還不到1週，小米門市現貨已處於基本售罄狀態。

綜合媒體報導，小米上週四在「人車家全生態發布會」上，發布旗下首款AI眼鏡，定價1999元（約新台幣）起。

根據官方介紹，小米AI眼鏡重量僅有40克（不包含鏡片），搭載1200萬像素鏡頭，支援第一人稱視角拍攝，用戶不管是在健身、騎乘、攀岩、烹飪、帶娃都可以「解放雙手」，記錄分享其視野。

不僅如此，小米AI眼鏡同時可於第3方平台進行直播或視訊通話，還能使用AI助理「小愛同學」協助處理即時查詢、翻譯等。

小米AI眼鏡一上市，引發搶購潮。小米AI眼鏡開售不到1日，小米商城、京東旗艦店、淘寶旗艦店等網路平台的現貨已被搶購一空。

有中媒本週二（7月1日）走訪上海小米門市發現，小米AI眼鏡發佈才5天，門市現貨已處於基本售罄狀態。且據京東旗艦店顯示，小米AI眼鏡在發售5日內已經銷量破萬，而淘寶旗艦店銷量為4000＋。

鑒於小米AI眼鏡銷售火爆，有市場人士預料，中外巨頭在AI眼鏡上的競爭可能會更加劇。

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