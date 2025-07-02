金控四子公司 推動銀髮金融友善服務

富邦人壽關懷銀髮族，除推動高齡憂鬱議題，更強化宣導防詐觀念。（富邦人壽提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕台灣今（2025）年正式邁入超高齡社會，根據衛福部預估，65歲以上老年人罹患失智症會隨年齡增加呈現倍增，總人數更有逐年攀升趨勢。為服務高齡長者，富邦金控旗下子公司積極投入高齡關懷服務，包括富邦人壽推出關懷獨居長者的「孤獨處方箋」、針對失智症「愛的手鍊」防走失等計畫，今年延伸至高齡憂鬱關懷

此外，台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券今年則響應政府政策，安排各分行、分公司同仁接受專業課程培訓，並陸續申請加入各地縣市政府「失智友善組織」，提供失智友善的溫暖服務。

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富邦人壽針對高齡長者需求，從「硬體設施」到「溝通服務」，提供如增設聽障輔聽器、放大字體與重點標示的文件等無障礙貼心服務，此外，富邦人壽與老盟合作孤獨處方箋計畫，透過志工訪視獨居長輩。然而高齡憂鬱也是現今容易被忽視的議題，台北醫學大學2024年調查更發現，每6位長者就有1人罹患憂鬱症，今年度加強關心長者心理健康，藉由訪視志工時推廣檢測憂鬱指數的APP，強化對高齡憂鬱的關懷。

富邦人壽連續10年與老盟合作推廣失智症「愛的手鍊」計畫，配戴手鍊協尋成功率將近100%，已幫助近20,000名病友。更攜手刑事局簽訂反詐騙MOU，針對新住民、高齡族群推廣防詐觀念，除響應公平待客友善服務原則，也期盼透過企業力量擴大社會影響力，關懷弱勢族群。

台北富邦銀行積極推動「失智友善計畫」，攜手馬偕醫院進行「失智友善秘密客查核」，透過實地查核了解分行同仁應對失智客戶的情況並納入教育訓練教材，截至2024年底，全行授課時數達2,148小時，全台179家分行皆配置通過專業培訓的「失智友善服務專員」，並全面向分行所在地縣市政府申請加入失智友善組織，打造包容友善的金融環境。

北富銀去年舉辦了24場金融與防詐桌遊活動，今年將擴大至36場，並與警局合作分享防詐案例，協助長者提升防詐知能，保障資產安全。

富邦產險亦響應政府推動失智友善政策，申請全台各分公司成為失智友善組織，打造更具包容性的服務環境，至今已完成台北市總公司及三間分公司申請，並將持續申請，未來富邦產險亦將持續推動高齡友善行動，展現企業永續精神，共創友善共融的社會環境。

富邦證券秉持「公平待客」與「友善服務」的核心原則，今年積極推動失智友善服務。富邦證券與臺北市大安區健康服務中心合作，除台北市9家分公司正式加入失智友善組織，全台營業據點1551位同仁亦已完成失智友善訓練。

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