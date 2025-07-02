中國晶圓代工將超車台灣居全球第1？陸行之：香蕉比水蜜桃 沒有可比意義

近日有市場調研機構報告指出，中國晶圓代工產能將在2030年超車台灣，成為全球最大晶圓代工中心。（示意圖，資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日有市場調研機構報告指出，中國晶圓代工產能將在2030年超車台灣，成為全球最大晶圓代工中心。報告一出，引發外界關注。對此，知名分析師陸行之表示看法，認為該報告有點像是「便宜香蕉比高級水蜜桃」比誰的產能多的概念，實在沒有可比意義。

綜合媒體報導，市場調研機構Yole集團近日發布報告，指目前中國占據全球晶圓代工產能的21％，僅次於台灣的23％，位居世界第2，並預計到2030年中國的晶圓代工產能占比將躍升至30％，超車台灣成為全球第1！

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對此，陸行之今（2日）在臉書發文表示看法，指Yole的最新報告讓他看了一頭霧水，質疑中國怎麼可能在2030年成為全球最大晶圓代工中心？並指台積電美國廠和日本廠才剛量產，依照產能現況，台灣廠全球怎麼可能只佔23%。

陸行之還認為，Yole研究報告應該只算晶圓尺寸產能，不管台積電一片12寸2-4奈米晶圓動輒賣到2萬至4萬美元（約新台幣58.2萬至116.4萬元），中國一片28奈米晶圓只有不到1/10，加上製程技術比重不同的差異，認為Yole研究報告這有點像是「便宜香蕉比高級水蜜桃」比誰的產能多的概念，實在沒有可比意義。

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