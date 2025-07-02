凌華力抗匯率逆風 第2季維持獲利

凌華看好第2季力抗匯率逆風、實現獲利。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠凌華（6166）面對第2季匯率劇烈波動，儘管新台幣升值壓縮毛利、增加匯損壓力，管理層仍預期可望實現單季獲利。除了本業穩健，凌華也看好未來兩年人工智慧代理人（AI Agent）於商業領域的應用將快速成長，將持續觀察、投入佈局相關技術。

新台幣升值已成為國內產業共同面對的課題，對此，凌華指出，匯率變動雖對財務造成干擾，但受惠於主要客戶組成穩定，加上各個應用場域對於工業級解決方案的需求仍在，有助維持營運動能。後續將靈活運用幣別調整等機制進行風險管理，並密切關注央行與市場資金動態，以穩定集團財務結構。

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針對生成式AI的應用熱潮，凌華特別點出「AI Agent（人工智慧代理人）」將是未來兩年內最具成長性的技術之一。該技術可自動展開行程規劃、信件撰寫、資訊查詢等任務，並具備多步邏輯處理能力。凌華認為，這類智慧助手可望率先在商業場景中落地，例如助理功能、客服回應、流程安排等，有助於顯著改變既有工作模式。

不過，凌華也指出，若要將 AI Agent 應用於工業場域，如智慧製造與醫療系統等，仍需克服資料保護、硬體整合與長時間運作穩定性等挑戰。後續將留意相關技術的開發趨勢，評估在邊緣運算（Edge AI）與垂直整合方案中的導入時機。

目前凌華在產品線佈局方面，營收貢獻程度最大的客戶來自遊戲機（Gaming）領域，終端需求仍具韌性。其餘營運動能則分布於醫療設備、軍工控制器模組與智慧製造平台。軍用領域方面，凌華子公司在國際武器貿易條例（ITAR）加持之下，穩定參與參與無人機與其反制系統等模組研發與供應。

凌華正在留意本月將於中國上海舉辦的世界人工智慧大會（WAIC），實地觀察AI Agent與機器人技術應用的最新發展。內部評估，該領域終端產品雖於短期之內尚未放量，但已有大量原型與概念驗證，對於未來商業化應用落地具備一定程度的參考價值。

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