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市場崩了也不怕？南韓主權基金照樣買美債 背後盤算曝光

2025/07/02 12:55

南韓主權財富基金堅定持有美債。圖為整理美元的南韓銀行行員。（歐新社）南韓主權財富基金堅定持有美債。圖為整理美元的南韓銀行行員。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管近期市場動盪，但規模達2065億美元的南韓主權財富基金，仍堅定將美國公債視為核心持倉。韓國投資公司（KIC）首席執行長朴日榮（Park Il Young，音譯）指出，「我們很樂意投資美債，因為這些債券流動性非常強，回報也很穩定」，即便面對短期市場波動也不動搖其立場。。

《彭博》報導，朴日榮指出，雖然投資人逐步分散資產配置是長期趨勢，但川普政府的政策不太可能動搖美元作為全球主要儲備貨幣的地位。

他補充說：「至於我們投資組合中美國公債的比重，目前尚無任何調整計畫。我們並沒有具體打算改變配置，基本上，債券投資的本質就是為了確保穩定性與流動性。」但KIC並未公布其美債持有的具體細節。

報導提到，朴日榮的發言顯示出，雖然美國資產近期波動，但對主權財富基金等長期投資者而言，仍具有持久吸引力。

最新資料顯示，外國投資人對美債的持倉在今年4月仍接近歷史高點。日本與英國增加了持有量，而中國與加拿大則有所減持。雖然朴日榮認為，通膨風險及美國財政與利率政策變動，可能對固定收益投資構成挑戰，但他也預期美國將會持續努力穩定利率。

截至2024年底，KIC有近64%的公開資產配置於北美市場，高於2023年的61.1%。該主權基金僅投資海外資產，2023年報酬率達8.49%。

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