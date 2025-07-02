關稅大限倒數計時 全球工廠前景黯淡

關稅仍充滿不確定性，全球工廠前景蒙陰影。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週二（1日）發佈的調查顯示，儘管一些的工廠能擺脫不確定性，保持成長，但對美國潛在關稅的擔憂正在為美國、亞洲和歐洲大部分地區工廠的前景蒙上陰影。

《路透》報導，少數的亮點包括，日本製造業數據13個月以來首次出現成長，南韓製造業活動萎縮幅度收窄，中國財新PMI（採購經理人指數）也在6月出現擴張，不過官方製造業PMI則連3個月萎縮，結果令人困惑。在歐洲，歐元區整體經濟數據基本持平，英國經濟持續萎縮，愛爾蘭、西班牙和荷蘭則表現相對亮眼。

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分析人士表示，調查結果的潛在疲軟凸顯了企業和政策制定者在試圖應對美國總統川普以大規模關稅撼動全球貿易秩序時面臨的挑戰。財新智庫經濟學家王喆（Wang Zhe）表示，必須意識到外部環境依然嚴峻複雜，不確定性因素增加。

日本au Jibun Bank PMI上升至50.1，主因是生產上升，但由於美國關稅的擔憂，導致新訂單萎縮，整體需求仍疲軟；南韓製造業活動連續第5個月萎縮，但由於6月3月提前舉行的總統大選結束了長達半年的政局動盪，下降速度有所減緩。

美國供應管理協會（ISM）報告顯示，6月美國經濟活動連續第4個月萎縮，同時疲軟的房地產市場、消費者支出和不斷攀升的失業率等數據表明，儘管GDP可能因進口下降使得貿易逆差消退而出現反彈，但美國經濟的潛在動能在第2季進一步放緩。

美國主要貿易夥伴的談判代表正爭取在7月9日最後期限前與川普政府達成協議，以避免進口關稅飆至更高水準。中國仍繼續與美國就一項更廣泛的貿易協定進行談判，而日韓至今仍未就汽車等主要出口產品徵收的關稅贏得讓步；歐盟27個成員國則將於本週於華府開啟新的談判。

歐元區各國之間則有明顯差異，愛爾蘭PMI創下37個月以來最高的53.7，希臘、西班牙和荷蘭PMI都超過50榮枯線。德國製造業PMI達到近3年最高，但仍顯示經濟處於萎縮狀態，另一方面，法國、義大利和奧地利的製造業狀況下滑速度較快。在歐盟以外的英國，製造業在長期低迷後顯示出一些好轉的跡象。

標普全球市場情報總監杜布森（Rob Dobson）表示，儘管如此，任何希望實現的穩定仍脆弱，並可能面臨潛在的逆風，這些逆風可能會嚴重影響需求、供應鏈可靠性和未來的成長前景。

歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）在葡萄牙舉行的央行總裁年會開幕式上表示，自疫情期間通膨飆升以來，全球環境發生了根本性變化。未來的世界更加不確定，這種不確定性可能會使通膨更加波動。

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