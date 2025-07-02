為何「米」是美日貿易談判關鍵？ 外媒點破川普加稅的「背後盤算」

「米」成為美日貿易談判關鍵，外媒曝原因。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日川普接連點名日本，稱日本與美國進行「不公平」的貿易，抱怨日本不買美國米，揚言可能對日本課徵35%稅率。對於「米」為何成為美日貿易談判關鍵，Interactive Brokers分析師索思尼克（Steve Sosnick）指出，米在日本文化及經濟戰略中密不可分，川普對外談判的策略帶有針對性，往往選擇對方的敏感產業下手，試圖以施壓方式換取讓步。

索思尼克表示，米對日本人而言不僅是食物，更是一種象徵性的產業。保護本地稻米生產，是出於維護糧食主權和文化認同的考量。

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川普選擇對談判對手的敏感產業下手，試圖以施壓方式換取讓步，與對鋼鐵、造船等戰略產業加徵關稅的手法如出一轍。雖然日本確實從美國進口一些稻米，但他們對本地農業仍高度保護，這點與其他國家對自家關鍵產業的態度並無不同。

專家指出，川普對日本加新關稅的威脅，表面上是為了促進美國農產品出口，但背後反映的是其一貫的談判風格，打擊對手最在意的產業，以爭取更大利益。

史丹佛大學指出，從歷史上看，米與日本文化的各個層面有著千絲萬縷的關係。隨著時間的推移，對米作物的控製或守護逐漸演變成一種政治功能，確立了米在日本社會中的重要性。

日媒指出，長期以來，日本政府封閉米市場，堅持「一粒不進口」的立場。國內外米價差異巨大，如果廉價的海外米流入，日本稻農將陷入困境，自民黨也將失去農業選民的支持。因此，米進口被認為是日本在關稅談判中的一張王牌。

隨著美日貿易角力升溫，米作為日本文化與經濟象徵的雙重角色，因而成為談判桌上的核心籌碼。

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