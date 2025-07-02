川普馬斯克吵不完 特斯拉恐成犧牲品 ! 美媒「一句話」點破

川普威脅要審查馬斯克旗下所有企業獲得的政府補貼衝擊，特斯拉股價應聲跳水。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普昨（1日） 發文威脅，要切斷特斯拉政府補助，並建議政府效率部審查政府給予馬斯克公司的補貼後，特斯拉股價應聲跳水。對此，巴隆周刊 （Barron’s） 指出，特斯拉並未從聯邦政府直接領取補貼。

在拜登時代多達7500美元（約新台幣21.9萬元）的電動車購車抵稅，只適用於符合資格的電動車。這筆稅收抵免是支付給特斯拉車主的，並不是給特斯拉。

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外媒平台《Quora》文章指稱，2010年，特斯拉從政府獲得了4.65億美元（約新台幣135.7億元）貸款，但在2013年已全額償還。而監理信貸總額達110億美元（約新台幣3212億元）。這些款項並非來自美國政府，而是來自從特斯拉購買信貸的其他汽車製造商。

據報導，在川普的「大而美」減稅法案中，這些電動車抵稅將被刪掉。此外，川普還取消了加州監管廢氣排放能力的豁免權，加州的法律是特斯拉零排放信貸銷售主要的法律基礎，加州官員已表明將提出上訴。

分析師指出，儘管7500美元的電動車購車抵稅，只適用於符合資格的電動車，這筆稅收抵免是支付給特斯拉車主的，並不是給特斯拉。但近年美政府給予馬斯克集團的合約，常在關鍵時刻注資，幫助了特斯拉和SpaceX蓬勃發展，也讓馬斯克的財富大幅增加。

《華盛頓郵報》分析，多年來馬斯克與其企業獲得了至少380億美元（約新台幣1.1兆元）的政府合約、貸款、補貼和稅收抵免，這在馬斯克帝國發展的關鍵時刻，幫助「推動」其企業的成長，使馬斯克成為世界首富。

數據顯示，在過去五年中，380億美元資金中的近3分之2已承諾用於馬斯克的企業。光是2024年，聯邦和地方政府就向馬斯克的公司投入了至少63億美元（約新台幣1839億元），這是迄今為止的最高總額。

《華盛頓郵報》指出，該分析僅涵蓋公開的合同，不包括聯邦政府的機密國防和情報工作。根據路透報導，SpaceX一直在為五角大廈的間諜衛星部門「國家偵察局」（NRO）開發間諜衛星，而《華爾街日報》引述公司文件報導稱，該合約價值18億美元（約新台幣525.4億元）。

該文指出，馬斯克與政府機構的關係有時是互惠互利的。他的企業開拓了新市場，推動了美國政府的目標，包括太空探索和電動車的推廣。雖然馬斯克受益的許多政府項目也向電動車行業的其他公司開放，但沒有其他公司能夠像特斯拉那樣佔據市場主導地位。

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