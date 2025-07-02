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尖端晶片的「聖杯」仍將留在台灣 ! 美媒點出「1關鍵」

2025/07/02 12:12

美媒報導，尖端晶片的「聖杯」仍將留在台灣。（彭博資料照）美媒報導，尖端晶片的「聖杯」仍將留在台灣。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年3月，川普聲稱台灣「偷走」了美國的晶片產業，並暗示台北應該為美國提供的保護「付錢」之後，台積電（TSMC）宣布將對其位於亞利桑那州的廠區追加1000億美元（約新台幣2.9兆元）的投資。美媒《The Diplomat》指出，川普自稱在對台灣的晶片戰爭中「勝利」，其實是建立在對當前局勢如何演變至此的根本誤解之上。業界認為，尖端晶片的「聖杯」仍將留在台灣。

該文指出，川普的貿易政策邏輯最明顯存在缺陷之處，莫過於他試圖將半導體製造業遷回美國本土的舉動。至於半導體產業是否會在實質層面「回流」美國，業界多數人都不看好。首當其衝的就是成本問題。

據報導，先前在白宮會議中，台積電董事長魏哲家站在川普身旁。當時川普對外宣稱，這項投資將擴建新的晶圓廠、先進封裝設施與研發中心，能夠確保「最先進的AI晶片」將在美國本土生產。而商務部長盧特尼克表示，這證明了川普的關稅政策正把製造業與投資帶回美國。

《The Diplomat》認為，這些說法根本站不住腳。

樂觀地看，亞利桑那廠最快也要到2028年才能量產3奈米晶片，而台灣早在2022年就達成這項技術水準。只要美國及其他地區在晶片技術上有所突破，台灣勢必已同步邁進數個世代。

與業界專家看法一致，曾在川普第一任期駐華府的丹麥政策分析師、前外交官 Jonas Parello-Plesner 表示，他深信先進晶片的「聖杯」將持續留在台灣。根據他與台灣政策制定者的對話，台北絕對不會放棄它的「矽盾」。

《島國工匠》（Island Tinkerers）作者洪弘廷（Honghong Tinn）表示，在美國大規模生產晶片顯然會更加昂貴，因此企業可能需要巨額補貼。

事實上，拜登政府於2022年通過的《CHIPS與科學法案》已經提供至少66億美元（約新台幣1920億元）的補貼。該法案是兩黨共同支持的立法，資助了台積電亞利桑那廠第一階段的建設，總投資額達650億美元（約新台幣1.89兆元）。

儘管細節不甚清楚，但許多分析師認為，後續對該廠的投資與擴建，其實早已包含在法案下達成的初期協議中。因此，如果沒有新措施來區隔川普政府的政策與CHIPS法案下原有的條款與協議，目前並無跡象顯示，川普政府將如何實現讓晶片製造「回流」美國的承諾。

台灣大學國家發展研究所教授與研究員張國暉評論，川普的作法不僅顯示他不信任包括台灣在內的外國，還顯示他根本不了解自己國家的矽谷。

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