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全聯總經理蔡篤昌：全支付年底前要拿下電子支付市場第一

2025/07/01 21:03

全聯福利中心轉投資的「全支付」宣布攜手foodpanda，首創電子支付整合外送平台，全聯總經理蔡篤昌（右4）表示，全支付的目標一直是要趕快迎頭趕上競爭同業做第一，目標今年底拿下電子支付第一名寶座。（全聯提供）全聯福利中心轉投資的「全支付」宣布攜手foodpanda，首創電子支付整合外送平台，全聯總經理蔡篤昌（右4）表示，全支付的目標一直是要趕快迎頭趕上競爭同業做第一，目標今年底拿下電子支付第一名寶座。（全聯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全聯福利中心轉投資的「全支付」宣布攜手foodpanda，首創電子支付整合外送平台，全聯總經理蔡篤昌表示，全支付的目標一直是要趕快迎頭趕上競爭同業做第一，目前全支付會員數已達約617萬人，目標今年底前會員數要成長至700萬人，拿下電子支付第一名寶座。

全支付總經理游金榮表示，目前電子支付同業每個月會員數也都在成長，平均月增5萬人，全支付年底會員數要衝上700萬人，相當於每個月新增的會員數要超過10萬人。

全支付擁有超過600萬會員，近7成會員集中於30~59歲，foodpanda則每日吸引超過百萬人次活躍使用，主要客層為18至25、36至45歲為主，此次強強聯手，全支付將服務場景從原有的實體零售、交通、繳稅費等多元領域，進一步延伸至高頻率的外送服務。

游金榮指出，這次與foodpanda的合作，更是全支付在打造完整支付生活圈上的關鍵一步，全支付觀察到，部分會員對外送服務仍存在「無信用卡無法付款」的痛點，特別是Ｚ世代與高齡族群。

即日起會員使用foodpanda除了綁定信用卡外，也可透過全支付連結銀行帳戶，或於全聯、大潤發等通路進行現金儲值，即可輕鬆完成付款，有效降低進入門檻，為外送平台帶來更彈性、多元的支付新選擇，開創「無信用卡也能付款」的新應用場景。

合作雙方不僅強化雙方會員互導，也藉此強化「全點」應用生態，透過整合支付、通路拓展與即時回饋，讓會員在使用 foodpanda平台點餐時，可輕鬆使用全支付完成付款、累點與折抵，展現雙品牌在消費者生活中的高黏著度與影響力。

目前全支付在全台可使用的通路據點高達30萬個，以餐飲業居多，如今聯手foodpanda開創全台首例電子支付與外送平台的跨界整合，打造「全齡、全場景」的外送支付新生態，可望藉由foodpanda合作，擴展更多餐飲店家，擴大消費場域廣度。

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