7/1起氫氟碳化物未經許可禁止輸出入 違者最高罰100萬

國內氫氟碳化物常作為冷凍空調冷媒、消防滅火藥劑以及電子業製程等用途，因其高溫暖化潛勢（Global Warming Potential, GWP），對氣候變遷造成影響。（資料照）

〔記者黃宜靜／台北報導〕為對接國際環保公約蒙特婁議定書「吉佳利修正案」將高溫暖化潛勢物質「氫氟碳化物（HFCs）」納管，環境部已於今年2月25日發布「氫氟碳化物管理辦法」，明定氫氟碳化物之國家消費量削減時程，並自今（1）日起未經核准不得輸入或輸出氫氟碳化物，違者處以新台幣10萬元以上100萬元以下之罰鍰，因此呼籲使用或供應氫氟碳化物的廠商，於氫氟碳化物輸出入前須先取得核准，以免觸法。

環境部表示，國內氫氟碳化物常作為冷凍空調冷媒、消防滅火藥劑以及電子業製程等用途，因其高溫暖化潛勢（Global Warming Potential, GWP），對氣候變遷造成影響，因此在蒙特婁公約第28次締約方會議通過「吉佳利修正案」，將氫氟碳化物納為管制物質，規範各締約方應分階段削減氫氟碳化物消費量，以逐步減少氫氟碳化物的使用。

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環境部指出，我國已在今年2月25日公告「禁止或限制製造、輸入、輸出、販賣、使用或排放之氫氟碳化物種類」，並發布「氫氟碳化物管理辦法」，明定氫氟碳化物消費量基準量、各階段削減率與削減期程以及相關管制措施。因此若違反管理辦法規定，將以《氣候變遷因應法》第52條處以新臺幣10萬元以上100萬元以下之罰鍰。

鑑於管理辦法剛於今年發布上路，環境部提醒，自今日起，氫氟碳化物未經核准不得輸出或輸入，且限向遵守蒙特婁議定書規定之國家或地區為之；廠商應於取得氫氟碳化物核配資格及核配量後，始得自行或委託供應廠商向環境部申請核發輸出入許可證，辦理輸入或輸出作業，並於核准之期限輸入或輸出；具核配資格或持有核配量的廠商應於每年1、4、7、10月底前申報上1季執行實績；取得核配量的使用廠商不得販賣氫氟碳化物或從事經銷之業務；取得核配量的供應廠商經環境部核准，始得將所持有之核配量互為轉讓。

環境部表示，事業如有氫氟碳化物之需求，可洽詢已獲得環境部核配資格之供應廠商，亦可依管理辦法第6條規定，於今年7月底前，檢具相關資料向環境部申請115年及後續年度之核配資格及核配量並經核准後，再辦理輸出入申請作業。

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