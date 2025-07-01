買氣持續低迷 六都上半年移轉棟數年減近27％

以今年前五月來看，第一次登記的交屋潮就高達6.8萬戶。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房貸放貸緩慢，交屋遞延，導致六都中部分都會區的6月買賣移轉棟數仍較前月增長，不過，若與去年同期相比，則全數呈現衰退、年減幅11%起跳，而且上半年六都合計移轉量僅10萬棟出頭，相較去年上半年大減近27%。

根據六都地政局發布最新買賣移轉棟數，6月台北市為2037棟、年減22%，新北市4211棟、年減22%，桃園市3639棟、年減22%，台中市3122棟、年減34%，台南市2139棟、年減11%，高雄市2947棟、年減27%。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年3月房市有回溫跡象，4月又遇到美國關稅戰等外在事件衝擊，房市交易量都較去年同期出現明顯衰退，若假設今年上半年全國移轉棟數較去年同期大減2成上下，以去年全年35萬棟打8折，今年全年推估就只剩下28萬棟，但今年仍有部分新建案交屋潮大量支撐，以今年前五月來看，第一次登記的交屋潮就高達6.8萬戶，全年有機會超過15萬戶。

今年交屋潮有機會突破15萬戶

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，雖然今年成屋市場交易平淡，但由於交屋潮挹注，今年買賣移轉棟數仍有機會守住28萬棟大關。即便如此，今年建物使用執照核發量應該遜於去年，尤其2024年使照核發量超過13萬戶，預期今年使照核發量可能在12萬戶上下，因此，今年交屋量其實低於去年。

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