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亞太直播電商市場擴張 東南亞成長最快

2025/07/01 17:15

日本商務賦能公司AnyMind Group今日發布「2024亞洲直播電商白皮書：成長熱點與品牌機會」報告。（示意圖，業者提供）日本商務賦能公司AnyMind Group今日發布「2024亞洲直播電商白皮書：成長熱點與品牌機會」報告。（示意圖，業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕亞洲直播電商蔚然成風，台灣本土電商平台momo富邦媒（8454）、PChome網家（8044）也都藉直播帶動電商檔期促銷。日本商務賦能公司AnyMind Group今日指出，東南亞是全球成長最快的直播電商，估2030年亞太直播電商市場將上看779億美元。

日本商務賦能公司AnyMind Group今日發布「2024亞洲直播電商白皮書：成長熱點與品牌機會」報告。根據調查，中國市場持續由抖音主導，日本與韓國市場則分別由樂天市場（Rakuten）、Naver、酷澎（Coupang）等平台推動穩健發展。

此外，AnyMind Group報告也預測，日本因將在今年正式開放TikTok Shop電商功能，將有助於加速直播電商的普及。

至於東南亞市場，AnyMind Group指出，受惠年輕消費族群龐大、數位基礎建設推進等因素，東南亞地區是全球成長最快速的直播電商市場。印尼、泰國與越南等國家的TikTok Shop、Shopee Live（蝦皮）等平台迅速滲透，Z世代（1990年至2010年出生者）消費者成為成長關鍵推力。

為協助品牌在競爭激烈的直播電商戰場脫穎而出，AnyMind Group也提出4大核心策略要素，包含：

１、 選對「人」： 透過精準選角，與品牌價值觀契合的網紅合作，並結合腳本設計、說話訓練與數據分析（PDCA），培育具銷售力與內容力的直播人才，建立觀眾信任感與真實連結。

２、做好「內容」： 打造兼具教育性、示範性與促購性的直播腳本，善用小遊戲、投票、即時回應留言等互動工具，顯著提升轉換率與觀眾參與度。

３、導入「技術」： 整合TikTok Shop、Shopee等平台，透過AnyMind獨家平台（如AnyLive、AnyChat）與即時數據儀表板，實現一鍵結帳與動態優化，並能支援多語言與多地點的直播營運。

４、掌握「數據」： 持續追蹤GMV、CVR、ROAS等關鍵指標，結合數據分析與PDCA循環，優化主持人策略、平台選擇與廣告投資，實現成效最大化並提升顧客終生價值（LTV）。

根據報告預測，到2030年，直播電商市場將達約778.9億美元，呈現指數型增長態勢。AnyMind Group表示，直播電商正迅速重塑亞太地區的消費體驗與品牌行銷模式，未來10年更將成為數位零售的重要成長引擎，只要抓住浪潮，品牌就可打造下一波成長動能。

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