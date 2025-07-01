新光人壽扎根越南 首家海外保代今開幕

新光人壽首家海外保代公司、全資設立的子公司「越南新光責任有限公司」今在越南河內開幕。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／河內報導〕新光人壽首家海外保代公司、全資設立的子公司「越南新光責任有限公司」今在越南河內開幕，正式宣布扎根越南保險市場，並預計明年中進一步前往胡志明市、2030年以前到峴港，讓越南新光保代的據點涵蓋越南的北中南部。

今天開幕典禮，包括新光人壽董事長魏寶生、新光人壽總經理黃敏義、越南新光董事長張哲維、越南新光總經理刑謙義親自到場；包括駐越南台北經濟文化辦事處大使劉世忠、越南財政部保險局代表，以及多位保險同業、越資企業與台商代表也都親臨祝賀。

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魏寶生致詞時提到，20多年前他時任財政部保險司副司長時，越南開放外資申設壽險公司，從那時至今，國泰與富邦的產壽險公司都已在越南營運。

新壽則是在2006年在越南設立河內代表處，到現在成立保代公司。主要考量是現在的越南保險市場已更加成熟，應該改變策略，透過設立涵蓋產壽險的保代公司，以較少的資本，瞭解越南保險市場的需求，長期也不排除在越南設立壽險公司。

魏寶生特別提及，包括富美鑫控股集團、第一生命、PVI、明台產險、越南國泰人壽、越南富邦人壽等保險同業，未來都可能是越南新光保代的合作對象；而到場的宏福集團、華威聯合、宜蘊生醫、三籐實業、三陽機車等越南台商，未來也都會是越南新光保代的潛在客戶。

黃敏義則在致詞時表示，目前越南的保險滲透度大約在2.3%到2.8%，市場發展潛力巨大。同時，越南正處於經濟發展的黃金時期，隨著經濟持續增長和中產階級的崛起，民眾的風險意識和理財需求不斷增強，對各類保險產品的需求也將持續上升，而這樣的環境，也正是新壽跨足越南的好時機。

他坦言，過去新壽在諸多考量下，沒有計畫在越南成立壽險公司。直到兩年前，魏寶生接任新壽董事長後，拋出在越南成立保代公司的想法，他一聽就覺得是個好主意。

黃敏義指出，越南新光保代預計在今年底前招募百位越南籍業務員，目標今年底招募百位業務員，業績表現最佳的前10位，將獲邀來台參與企業旺年會，作為激勵；希望明年初能達到損益兩平。

此外，越南新光也導入全球知名保險科技集團AIFT公司旗下的IXT數位保險平台，提供一站式數位投保與服務，並與中華電信越南分公司合作，強化在地化網路部署與確保資安防護。

新壽表示，面對新南向挑戰，已訂出越南新光短、中、長期業務成長目標，將攜手越南的壽險及產險公司，讓「線上與線下整合」的新形態數位保險服務模式深入當地市場，並持續招募優秀保險人才，以完善越南市場布局。

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