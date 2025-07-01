晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

國安基金7/14開會 台美談判結果牽動護盤動向

2025/07/01 16:20

國安基金預計7月14日召開例會，台美談判結果牽動其動向。（資料照）國安基金預計7月14日召開例會，台美談判結果牽動其動向。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國總統川普4月2日宣布對等關稅政策，引發全球股災，國安基金4月8日宣布進場護盤，目前台股已回穩；不過，7月9日對等關稅寬限期將至，國安基金動向也受矚目。據指出，國安基金預計7月14日召開第2季例行性會議，除了公布財報之外，也將討論國安基金是否繼續護盤，而台美談判結果牽動國安基金動向。

川普政府4月2日公布對等關稅，引發全球股市重挫，台股4月7日暴跌2065.87點、跌幅9.7%，創史上最大跌幅及跌點，8日續跌772.4點、跌幅4.02%。為維持投資人信心，國安基金4月8日提前召開第1季例行性會議，決議啟動第9次護盤，執行市場安全任務。國安基金過去8次進場，以2000年10月第2次進場投入逾1200億元最多；最近1次進場護盤則是2022年7月，共275天，創史上最長護盤期間。

國安基金14日將召開第2季例行性會議，公布第2季財報，據悉，由於這次國安基金進場後不久，台股即回穩，因此國安基金護盤力道不像上次那麼大，但仍積極執行市場安定任務。另，國安基金14日也將討論是否繼續護盤，而台美關稅談判結果、美國對等關稅政策變化、地緣政治衝突等，均牽動國安基金動向。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財