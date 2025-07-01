國安基金7/14開會 台美談判結果牽動護盤動向

國安基金預計7月14日召開例會，台美談判結果牽動其動向。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國總統川普4月2日宣布對等關稅政策，引發全球股災，國安基金4月8日宣布進場護盤，目前台股已回穩；不過，7月9日對等關稅寬限期將至，國安基金動向也受矚目。據指出，國安基金預計7月14日召開第2季例行性會議，除了公布財報之外，也將討論國安基金是否繼續護盤，而台美談判結果牽動國安基金動向。

川普政府4月2日公布對等關稅，引發全球股市重挫，台股4月7日暴跌2065.87點、跌幅9.7%，創史上最大跌幅及跌點，8日續跌772.4點、跌幅4.02%。為維持投資人信心，國安基金4月8日提前召開第1季例行性會議，決議啟動第9次護盤，執行市場安全任務。國安基金過去8次進場，以2000年10月第2次進場投入逾1200億元最多；最近1次進場護盤則是2022年7月，共275天，創史上最長護盤期間。

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國安基金14日將召開第2季例行性會議，公布第2季財報，據悉，由於這次國安基金進場後不久，台股即回穩，因此國安基金護盤力道不像上次那麼大，但仍積極執行市場安定任務。另，國安基金14日也將討論是否繼續護盤，而台美關稅談判結果、美國對等關稅政策變化、地緣政治衝突等，均牽動國安基金動向。

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