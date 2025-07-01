輝能電池銷售破紀錄 十餘年銷售破240萬顆

輝能次世代鋰陶瓷電池累計出貨突破240萬顆。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕次世代鋰陶瓷電池的領導者輝能今日宣布，其電池銷售突破紀錄，從2013年至今年上半年，累計出貨量正式突破240萬顆，其中全球首座Giga級超級工廠（桃科廠）產能扮演重要角色，啟動僅一年半就貢獻達50萬顆。

輝能表示，其電池產品目前已廣泛運用於動力電池、穿戴式裝置、車載電子、工業應用等多元領域，象徵輝能產品已具備高度商業化能力，可在不同應用中邁向穩定供貨。

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此外，輝能也指出，憑藉技術領先與製造成熟度，已成功證明具備量產能力，能穩定供應市場大宗需求，此一銷售成就亦為輝能即將於法國敦克爾克啟動建設的超級工廠奠定堅實基礎。

輝能說明，自2006年創立以來，致力於開發高安全性、高性能、具規模化經濟效益及資源循環性的次世代鋰陶瓷電池，並率先全球投入自動化量產系統建置，為全球唯一可大量量產的次世代鋰陶瓷電池製造商。

針對法國工廠進度，輝能表示，法國敦克爾克超級工廠在2024年底獲得環評與建照雙許可後，引領第四代全無機電解質架構進入實質建廠階段，將於2026年動工，2028年啟動量產，標誌輝能邁向全球擴張進程，也推動電池產業鏈升級轉型，並釋放可擴展的長期價值與成長潛能。

輝能創辦人暨執行長楊思枬表示，次世代電池不僅是能源轉型的關鍵基石，更肩負起電動化與智慧裝置革新的推進引擎角色，非常高興輝能的產品已獲得全球多家策略夥伴的採用與肯定，並陸續導入多元市場與應用領域。

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