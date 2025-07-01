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太陽光電公會由高雄業者當選理事長 林新寶稱「大樹案偏離」

2025/07/01 16:13

中華民國太陽光電發電公會（PVGSA），由高雄統益機電工程董事長林新寶（中）當選第6屆理事長。（記者黃旭磊攝）中華民國太陽光電發電公會（PVGSA），由高雄統益機電工程董事長林新寶（中）當選第6屆理事長。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕中華民國太陽光電發電系統商業公會為全台最大綠能（電）社團，由高雄鳳山統益機電工程董事長林新寶當選第6屆理事長，由於高雄大樹區和山光電太陽能發電設施違法「吃掉51公頃山林」，引發市長陳其邁震怒，下令停工徹查，林新寶強調，大樹業者非公會會員是「偏離案子」，將協助政府加強審查。

中華民國太陽光電發電公會（PVGSA）前理事長廖禎松也稱「不要做違法事項」，呼籲到場業者自律。

公會中午在烏日臻愛花園飯店舉辦 2025年會員大會，前理事長廖禎松主持儀式，公會是台灣再生能源界最大社團組織，會員遍及各縣市近5百人，大會先選出常務理監事，再由5名常務理事選出林新寶擔任理事長，經濟部能源署派員監交，林新寶當眾宣布未來3年任期，將進行健全綠電交易市場等5項工作目標。

林新寶致詞前先接受本報採訪，談及上（6）月和山光電板「吃掉山林」，遭經濟部撤銷太陽光電系統許可執照，林新寶說，（和山）業者不是公會會員，「偏離案子」對於太陽光電整體受影響，後續會建議政府加強審議機制，尤其是要加進業界意見。

林新寶強調，明年（2026）國家能源目標要達到20GW綠電設置目標量，目前，台灣不是缺電、「而是企業缺綠電，台積電買不到綠電」，台灣加入RE100（全球倡議）有36家業者，將持續戮力將綠電資產化、能源商品化，落實淨零碳排及碳中和目標。

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