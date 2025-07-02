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獨身宅史上新高！ 第一季每3.18宅就有1宅

2025/07/02 07:00

因少子化與年輕族群晚婚少生，以及遷入戶籍節省稅負等因素影響，導致獨身宅數量持續增加。（記者徐義平攝）因少子化與年輕族群晚婚少生，以及遷入戶籍節省稅負等因素影響，導致獨身宅數量持續增加。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕全國「獨身宅」占比首度突破3成，根據內政部不動產資訊平台最新統計，今年第一季全國設有戶籍宅數約793.61萬宅，其中1人1宅的「獨身宅」數量高達248.84萬宅、占全國比重約31.36%，相當於全國每3.18宅就有1宅。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，因少子化與年輕族群晚婚少生，以及遷入戶籍節省稅負等因素影響，導致獨身宅數量持續增加。這類獨身宅中，有不少比例是小坪數、投資置產型產品，雖然這類房子貸款成數可能稍低，但因總價較低、轉手性佳，因此受到市場追捧。

進一步觀察六都「獨身宅」最新變化，今年第一季以新北市數量最高、約50.81萬宅，其次則是高雄市、約31.76萬宅，第三名為台中市、約28.23萬宅，六都中僅台南市不到20萬宅、約18.99萬宅，六都合計有181.68萬宅、占全國獨身宅比重超過73%。

至於，六都「獨身宅」占該縣市設有戶籍宅數比重，除台中市、台南市貼近30%外，其它四都全數超過，又以新北市占比最高、約34.23%，也就是六都每3.33宅左右就有1宅是獨身宅。

若把時間拉回11年前、也就是2015年第一季，全國設有戶籍住宅數量約673.35萬宅，其中獨身宅數量則有158.59萬宅、占比約23.55%，而到了今年第一季，全國戶籍宅數增加120.26萬宅，同時間獨身宅則增加90.25萬宅，也就是說過去11年，全國戶籍宅數每增加1.33宅就有1宅是獨身宅。

戶籍宅數每增1.33宅 就有1宅是獨身宅

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，本來家庭組成與人口結構都朝向減少趨勢變化，過去傳統大家庭模式已不是主流，加上這波「囤房稅2.0」上路，需設籍才能享有自用稅率，因此出現一波設籍潮，後續比較要留意的是小孩長大後離家，僅留下長輩自居的狀況。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，獨身宅除設籍需求外，實質居住須考量的面向很多，另外，除自有住宅外，單身租屋也是非常龐大的族群，背後租賃服務商機可觀。＃

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