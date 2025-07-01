台積電美廠工安意外 建築工人受傷

台積電在亞利桑工廠的一名建築工人受傷，被送往醫院，目前正接受治療。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電在亞利桑工廠的一名建築工人受傷，被送往醫院，目前正接受治療。這是繼去年5月一名外包司機因清運槽車爆炸死亡後，新一起工安事故。

消防隊員表示，週一（1日）下午他們前往位於鳳凰城43大道和鴿谷路附近的台積電亞利桑那工廠進行救援。消防員抵達現場後發現，一名建築工人骨折。他被送往醫院，目前正在接受治療。

請繼續往下閱讀...

台積電亞利桑那州針對此事件發表以下聲明：「一名亞利桑那州工地上的建築工人遭遇事故骨折。該工人在現場接受救治，並被迅速送往醫院接受進一步治療。我們祝福受傷工人早日康復。台積電的首要任務是保障所有工地工作人員的安全和福祉。我們正在與建築承包商聯繫，調查此事。」

去年5月15日，因進場廢硫酸外包清運槽車異常，一名41歲的外包商清運司機在查看時遭遇爆炸意外。警方表示，當時司機因槽車壓力失控而下車檢查，卻被某物體撞飛至6公尺外，緊急送醫治療後仍傷重不治。工人們對此提出了安全疑慮。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法