搶AI工程師！FT曝Meta開天價年薪 屌打OpenAI 的7300億元

搶AI工程師！Meta開3200萬美元天價年薪，屌打OpenAI的250萬美元。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著Meta和OpenAI搶才大戰白熱化，頂級人工智慧（AI）工程師薪水也跟著水漲船高，至於AI超級明星薪水到底有多高呢？根據金融時報報導，Meta向AI工程師支付最高薪酬為3200萬美元（約新台幣9.34億元），屌打OpenAI的250萬美元（約新台幣7300億元），兩者相差近13倍。

在Meta和OpenAI等科技公司，從競爭對手挖走頂級人工智慧研究人員和工程師的激烈鬥爭，導致工資迅速上漲。

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根據科技行業招聘專家和最近的工作變動數據，在整個科技行業，矽谷的高級人工智慧研究科學家的薪酬，遠高於沒有人工智慧經驗的電腦工程師。

雖然一些頂級AI工程師的年薪超過1000萬澳元（約新台幣1.92億元），但典型的薪酬方案在300萬澳元（約新台幣5760萬元）到700萬澳元（約新台幣1.34億元）之間，比2022年增長約50%。

Riviera Partners專門從事AI招聘的合夥人朗沃西（Kyle Langworthy）表示，在過去幾年裡，它變得更加狂躁，以至於感覺某些參與者願意做任何事情，或不惜一切代價將這些人才帶入組織。

特別是，Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）在其最新的大型語言模型Llama 4推出後，加大挖角該行業知名人士的力度。本月，Meta向初創公司Scale AI投資了150億美元（約新台幣4380億元），並聘請了其聯合創始人汪滔（Alexandr Wang）組建了1個致力於「超級智慧」的團隊。

上週末，OpenAI研究團隊的台裔資深副總裁Mark Chen（陳信翰）發送了一份內部備忘錄，稱在最近的員工離職後，他感覺“好像有人闖入了我們的家並偷走了什麼東西”。

Chen表示，他和Altman正在「夜以繼日地工作，與那些提供報價的人交談」，並補充說，我們比以往任何時候都更加積極主動，我們正在重新調整競爭，我們正在尋找創造性的方式來識別和獎勵頂尖人才。

根據科技招聘公司Harrison Clarke數據，整個AI行業的工資一直在穩步上漲。

如今，大型科技集團的中高級研究科學家的總薪酬在50萬美元（約新台幣1460萬元）至200萬美元（約新台幣5840萬元）之間，高於2022年的40萬美元（約新台幣1168萬）至90萬美元（約新台幣2628萬元）。相比之下，沒有AI經驗的高級軟體工程師的基本工資通常在18萬美元到22萬美元之間。

根據金融包裹跟蹤網站Levels的數據，Meta向AI工程師支付的薪酬最高，從18萬6000美元（約新台幣543.12萬元）到3200萬美元不等。而OpenAI的薪酬範圍約為21萬2000美元（約新台幣619.04萬元）至250萬美元，但其薪酬中位數更高，這表明OpenAI的典型工程師收入高於Meta。

但據AI招聘人員稱，研究人員通常優先考慮團隊領導的聲譽和工作品質，而不是提供的巨額現金。

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