晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

搶AI工程師！FT曝Meta開天價年薪 屌打OpenAI 的7300億元

2025/07/01 15:43

搶AI工程師！Meta開3200萬美元天價年薪，屌打OpenAI的250萬美元。（法新社資料照）搶AI工程師！Meta開3200萬美元天價年薪，屌打OpenAI的250萬美元。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著Meta和OpenAI搶才大戰白熱化，頂級人工智慧（AI）工程師薪水也跟著水漲船高，至於AI超級明星薪水到底有多高呢？根據金融時報報導，Meta向AI工程師支付最高薪酬為3200萬美元（約新台幣9.34億元），屌打OpenAI的250萬美元（約新台幣7300億元），兩者相差近13倍。

在Meta和OpenAI等科技公司，從競爭對手挖走頂級人工智慧研究人員和工程師的激烈鬥爭，導致工資迅速上漲。

根據科技行業招聘專家和最近的工作變動數據，在整個科技行業，矽谷的高級人工智慧研究科學家的薪酬，遠高於沒有人工智慧經驗的電腦工程師。

雖然一些頂級AI工程師的年薪超過1000萬澳元（約新台幣1.92億元），但典型的薪酬方案在300萬澳元（約新台幣5760萬元）到700萬澳元（約新台幣1.34億元）之間，比2022年增長約50%。

Riviera Partners專門從事AI招聘的合夥人朗沃西（Kyle Langworthy）表示，在過去幾年裡，它變得更加狂躁，以至於感覺某些參與者願意做任何事情，或不惜一切代價將這些人才帶入組織。

特別是，Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）在其最新的大型語言模型Llama 4推出後，加大挖角該行業知名人士的力度。本月，Meta向初創公司Scale AI投資了150億美元（約新台幣4380億元），並聘請了其聯合創始人汪滔（Alexandr Wang）組建了1個致力於「超級智慧」的團隊。

上週末，OpenAI研究團隊的台裔資深副總裁Mark Chen（陳信翰）發送了一份內部備忘錄，稱在最近的員工離職後，他感覺“好像有人闖入了我們的家並偷走了什麼東西”。

Chen表示，他和Altman正在「夜以繼日地工作，與那些提供報價的人交談」，並補充說，我們比以往任何時候都更加積極主動，我們正在重新調整競爭，我們正在尋找創造性的方式來識別和獎勵頂尖人才。

根據科技招聘公司Harrison Clarke數據，整個AI行業的工資一直在穩步上漲。

如今，大型科技集團的中高級研究科學家的總薪酬在50萬美元（約新台幣1460萬元）至200萬美元（約新台幣5840萬元）之間，高於2022年的40萬美元（約新台幣1168萬）至90萬美元（約新台幣2628萬元）。相比之下，沒有AI經驗的高級軟體工程師的基本工資通常在18萬美元到22萬美元之間。

根據金融包裹跟蹤網站Levels的數據，Meta向AI工程師支付的薪酬最高，從18萬6000美元（約新台幣543.12萬元）到3200萬美元不等。而OpenAI的薪酬範圍約為21萬2000美元（約新台幣619.04萬元）至250萬美元，但其薪酬中位數更高，這表明OpenAI的典型工程師收入高於Meta。

但據AI招聘人員稱，研究人員通常優先考慮團隊領導的聲譽和工作品質，而不是提供的巨額現金。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財