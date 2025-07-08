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LTN經濟通》川普關稅追殺 中企逃到金字塔下求庇蔭？

2025/07/08 06:59

中國製造商逐漸將生產基地轉向埃及，尋求關稅避風港。（資料照，路透）中國製造商逐漸將生產基地轉向埃及，尋求關稅避風港。（資料照，路透）

埃及僅被美國課徵10%的「基本」關稅

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《南華早報》於6月15日報導，隨著美國對中國與東南亞產品加徵關稅，越來越多中國製造商將生產基地轉向「埃及」，尋求關稅避風港。

報導指出，自從美國總統川普在第一任期首次對中國徵收關稅以來，許多中國出口商將生產轉往東南亞。然而，今年4月，東南亞也成為美國新一輪高額關稅的對象。當時川普宣布，對來自東南亞的進口產品徵收最高49%的對等關稅，同時也對中國商品徵收高達145%的對等關稅。儘管華盛頓此後暫緩實施，並將對中國的關稅降至30%，但這些關稅並未取消，若雙方無法達成協議，這些措施將於夏季結束前重新生效。

高關稅導致許多中國企業被迫將生產線多元化，「埃及」憑藉其戰略位置、相對穩定，加上埃及僅被美國課徵10%的「基本」關稅，成為中企逃生的「B計劃」。不少中國投資者認為，埃及對美國存在貿易逆差，未來被加徵高關稅的風險相對較低。

今年3月，埃及一家商業協會宣布了10項新的中國投資案，總額達6000萬美元，其中多數為集中在蘇伊士運河經濟區（SCZone）的工業計劃。目前在埃及活躍的中國企業超過2500家，其中包括電信巨頭中興通訊、電子設備製造商OPPO和車商廣汽集團。

當中國製造業面臨來自美國與歐盟層層關稅壁壘、地緣政治緊張與東南亞成本逐步攀升等多重挑戰時，位於非洲與中東交界的「埃及」，正悄悄成為中資企業的新避風港。從蘇伊士運河沿岸的經濟特區，到開羅近郊的新行政首都，再到紅海岸邊的一座座工廠，中國製造正大舉遷入埃及，這是否意味著埃及將成為中國新的「洗產地」基地？

2021年中國建築工程總公司（CSCEC）在開羅以東的新行政首都（NAC）建造的道路和標誌性大廈施工。（資料照，路透）2021年中國建築工程總公司（CSCEC）在開羅以東的新行政首都（NAC）建造的道路和標誌性大廈施工。（資料照，路透）

埃及工人月薪  僅東南亞一半

埃及的吸引力來自其關稅避風港與戰略樞紐。在美國對等關稅政策下，雖然非洲有51個國家被列入加徵清單，但埃及僅被課徵最低10%的關稅，成為明顯的「關稅避風港」。

尤其埃及政府近年推動「黃金執照」政策，對符合條件的外資項目提供快速審核、一站式服務及稅收減免，並大力發展基礎設施，如交通、電力、通訊等，以吸引更多國際企業落地，更因此吸引中資企業進入。

此外，隨著越南、泰國、馬來西亞等地人力、土地、能源成本上漲，中資開始將目光投向成本更低、政策更優惠、地理位置更具戰略價值的埃及。與中國、東南亞相比，埃及的人力成本極具吸引力，當地技術工人平均月薪約為中國沿海地區的三分之一至四分之一。另外，工業用地、能源價格與稅收政策亦顯著優於東南亞與部分新興市場。

《南華早報》報導，在開羅郊外經營5家機車零件組裝廠黃平（音譯）注意到，近幾個月來自中國的投資明顯激增。他表示，現在幾乎每天都有中國代表團來訪，除了企業人士，還包括中國官員。他接觸過的中國企業中，至少一半原本已在柬埔寨、泰國、緬甸或寮國設有工廠，如今則把埃及視為新的第二選擇。

而埃及吸引中資的優勢，低廉的勞動成本是關鍵因素之一。黃先生表示，埃及工廠的月薪通常僅為100至150美元，不到目前東南亞製造業工資的一半。這樣的成本優勢正推動當地紡織業快速發展。根據埃及服裝出口委員會數據，2025年前4個月，埃及成衣出口超過10億美元，年增22%。中國領先的紡織企業之一浙江彩蝶實業，便是進軍埃及的代表之一。該公司今年初在當地投資1億美元設立新廠，預計可創造4500個就業機會。

中國遠洋運輸公司（中遠集團）的貨輪在埃及伊斯梅利亞通過蘇伊士運河。（資料照，路透）中國遠洋運輸公司（中遠集團）的貨輪在埃及伊斯梅利亞通過蘇伊士運河。（資料照，路透）

中國政府以「一帶一路」支援埃及遷都

「蘇伊士運河」不僅是全球最繁忙的航道之一，更是埃及政府打造工業升級與吸引外資的核心地帶。埃及地處蘇伊士運河要衝，串聯中東、歐洲與非洲三大市場，地理位置具高度戰略價值，也因此在供應鏈重組趨勢下，投資吸引力持續攀升。此外，歐盟與埃及的合作也進一步強化其優勢。自2024年起，歐盟積極深化與埃及的經貿關係，包括支持國際投資論壇，目標是強化埃及在歐盟供應鏈中的角色，並吸引歐洲製造業投資，中資更看準這優勢。

中資在該區的代表性項目，包括中國-埃及泰達蘇伊士經濟合作區，成立於2008年，近年迎來擴建潮，吸引超過140家企業進駐，涵蓋紡織、機械、家電、建材、新能源等多元產業。天合光能、晶澳科技等太陽能企業瞄準歐洲市場需求，藉由埃及製造出口，規避歐盟對中國再生能源產品的貿易限制。廣汽集團汽車工廠規劃年產能10萬輛，主要供應中東、非洲及歐洲部分市場。

埃及於2015年提出「遷都」計畫，在開羅以東45公里外的一處沙漠地帶規劃一座占地700平方公里的「新行政首都」（NAC）區域，自此展開一個沙漠超級工程，並透過中國政府「一帶一路」承建計畫，蓋出非洲第一高樓「標誌塔」。

然而，儘管中資進駐多數屬於合規經營，惟部分企業或存「洗產地」之嫌。當前，美國、歐盟正針對疑似「洗產地」行為加強監管。例如，美方已要求對部分來自埃及、越南、墨西哥的出口產品進行原產地溯源調查。若企業被認定僅是轉口或低度加工，仍可能被課徵中國標準的高額關稅。

數據顯示，中國是埃及第4大債權國。德國基爾世界經濟研究所（IfW Kiel）2023年的報告指出，中國身為多個非洲國家的債權國，扮演了非比尋常的角色。儘管中國的貸款也是由國家或透過國有銀行發放，但北京方面收取的平均利率為3.2%，遠高於其他國家債權國。

根據華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）旗下Fikra論壇的分析，2017至2022年，中國對埃及投資成長了317%，並對埃及享有巨額貿易順差。這份分析指出，埃及從中國的進口額從2017年約80億美元，暴增到2022年的144億美元；埃及對中國出口額則從2017年約6.93億美元，增加到2022年的18億美元。

埃及開羅以東新行政首都（NAC）中央商務區（CBD）附近單軌鐵路施工，該線路由中國建築工程總公司（CSCEC）承建。（資料照，路透）埃及開羅以東新行政首都（NAC）中央商務區（CBD）附近單軌鐵路施工，該線路由中國建築工程總公司（CSCEC）承建。（資料照，路透）

埃及民間憂心成中企殖民地

除了埃及之外，新加坡目前被美國加徵10%的最低基準關稅，同樣比多數地區都低，似乎也成為中國洗產地基地的下個選擇目標。新加坡媒體《聯合早報》報導，研究機構野村經濟師瓦爾瑪（Sonal Varma）日前發表一份研究報告指出，自今年2月美國總統川普首次簽署對中國經濟關稅的行政命令以來，亞洲從中國進口商品增長明顯加速，從2月份年增17.3％，到3月份和4月份平均增長21.7％，引發更多有關「洗產」的疑慮。有新加坡當地物流業者接到中國製造業者詢問，如何申請原產地證書，要偽裝成「新加坡製造」出口到美國。

儘管埃及官方普遍歡迎中資進駐，視其為推動工業現代化、創造就業、穩定外匯收入的重要途徑。然而，民間亦有部分聲音擔憂過度依賴中國資本可能引發「新殖民」風險，或削弱本土產業競爭力。據了解，埃及政府正試圖透過政策設計，引導外資企業提高在地化率、培養本地供應鏈，並限制僅進行簡單加工的純轉口貿易模式，以維護經濟主權與產業升級目標。

隨著中國企業大舉湧入，埃及面臨工業用地短缺，土地價格隨之飆升。《南華早報》指出，一名在埃及工作2年的土地工程師透露，過去半年內，主要經濟區工廠租金已翻倍。此外，中企也將過剩產能轉移至埃及傾銷，導致市場競爭加劇、擠壓所有人的利潤。一名中國業者坦言，與2年前相比，公司利潤已經減少一半。

中資企業大舉進駐埃及，既反映中國供應鏈全球重組趨勢，也突顯在地緣政治風險與經濟全球化碰撞下，企業尋求生存空間的現實選擇。可以確定的是，埃及正加速融入中國主導的全球產業鏈，這股「西移」浪潮背後，既有經濟利益的計算，更蘊含深刻的地緣政治博弈。

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