「川馬」再開撕 ! 川普轟馬斯克 : 沒有補貼你早回南非了

美國總統川普再度發文砲轟馬斯克。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「川馬」互撕大戲再度上演。就在特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）因《大而美減稅法案》週一在X平台發文，批評川普瘋狂花錢，還大罵支持川普大而美法案的議員是「豬頭黨」後，川普再次站到火線上開撕馬斯克。

據報導，川普今（1日）在真實社交（Truth Social）發文砲轟馬斯克，稱他獲得的補貼可能比歷史上任何人都多，如果沒有補貼，可能得關門大吉，「返回南非老家」了。

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川普表示，馬斯克在大力支持我競選總統之前就知道，我一直強烈反對電動車強制政策。這項政策荒謬可笑，一直是我競選活動的重要議題。

電動車本身沒問題，但不應強迫所有人都擁有一輛。馬斯克獲得的補貼可能比歷史上任何人都多，如果沒有補貼，他可能就得關門大吉，回到南非老家了。

這樣就不會再有火箭發射、衛星計畫或電動車生產，而美國能省下一大筆錢。或許我們該讓DOGE好好仔細檢視這個問題，這能省下巨額資金。

隨後，馬斯克迅速在X平台回應稱：「全部削減，就現在。」他說，我只是要求不要讓美國破產，如果我們不斷提高債務上限，那還有什麼意義呢？

隨著川普與馬斯克互嗆再度升級，特斯拉股價應聲大跌，夜盤股價一度跌近7%。

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