晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

「川馬」再開撕 ! 川普轟馬斯克 : 沒有補貼你早回南非了

2025/07/01 14:49

美國總統川普再度發文砲轟馬斯克。（法新社）美國總統川普再度發文砲轟馬斯克。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「川馬」互撕大戲再度上演。就在特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）因《大而美減稅法案》週一在X平台發文，批評川普瘋狂花錢，還大罵支持川普大而美法案的議員是「豬頭黨」後，川普再次站到火線上開撕馬斯克。

據報導，川普今（1日）在真實社交（Truth Social）發文砲轟馬斯克，稱他獲得的補貼可能比歷史上任何人都多，如果沒有補貼，可能得關門大吉，「返回南非老家」了。

川普表示，馬斯克在大力支持我競選總統之前就知道，我一直強烈反對電動車強制政策。這項政策荒謬可笑，一直是我競選活動的重要議題。

電動車本身沒問題，但不應強迫所有人都擁有一輛。馬斯克獲得的補貼可能比歷史上任何人都多，如果沒有補貼，他可能就得關門大吉，回到南非老家了。

這樣就不會再有火箭發射、衛星計畫或電動車生產，而美國能省下一大筆錢。或許我們該讓DOGE好好仔細檢視這個問題，這能省下巨額資金。

隨後，馬斯克迅速在X平台回應稱：「全部削減，就現在。」他說，我只是要求不要讓美國破產，如果我們不斷提高債務上限，那還有什麼意義呢？

隨著川普與馬斯克互嗆再度升級，特斯拉股價應聲大跌，夜盤股價一度跌近7%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財