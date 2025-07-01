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高雄亞灣特貿三南基地南公辦都更動土 形塑科技產業聚落

2025/07/01 14:30

亞灣特貿三南基地南公辦都更動土，高雄市副市長林欽榮（中）看好未來發展。（記者葛祐豪攝）亞灣特貿三南基地南公辦都更動土，高雄市副市長林欽榮（中）看好未來發展。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄亞灣區公辦都更再進一步，高市府今（1）日與台電、國城建設與高興昌合組的智匯方舟公司，舉行「亞灣2.0特貿三南基地南」公辦都更案動土典禮，總投資金額達153億元，將各興建一棟45層住商大樓、29層商辦大樓，並設立7千萬元「5G AIoT新創天使基金」，結合鄰近高雄軟體園區形塑科技產業聚落。

高雄「亞灣2.0計畫」首件公辦都更案的北基地，於今年4月30日動工，興富發投資470億元興建6棟商辦，其中2棟商辦為市府和台電持有，預計2031年完工。

繼北基地動工後，南基地的「南之南」公辦都更案今天也正式動土；「南之北」基地則預計於今年底啟動，三案總投資金額達858億元。

亞灣特貿三南基地南公辦都更案緊鄰高軟園區。（記者葛祐豪攝）亞灣特貿三南基地南公辦都更案緊鄰高軟園區。（記者葛祐豪攝）

高雄市副市長林欽榮表示，本案位於成功二路、復興三路口，將各興建一棟45層住商大樓、一棟29層商辦大樓，預計2030年起陸續完工。完工後，市府分回8358坪商辦空間、158席地下車位，其中23席設為公共停車場營運，並設置「智匯學院」、「托育家園」等公益空間；台電公司則分回1.12萬坪商辦空間及190席地下車位。

林欽榮強調，本案基地位於行政院核定的「亞灣2.0－智慧科技創新園區」，及今年7月啟動營運、14家金融機構進的「亞洲資產管理中心-高雄專區」，可說是同時擁有亞灣2.0及亞洲資產管理中心雙重戰略定位。

高雄市都發局長吳文彥說明，智匯方舟公司將設置331坪的「智匯學院」及320坪的「托育家園」等公益設施，並將成立5GAIoT 新創天使基金7千萬，預期結合鄰近高雄軟體園區，形塑科技產業聚落，吸引優質企業與國際新創進駐。

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