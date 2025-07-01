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北北桃高4處社宅招租倒數 月租最便宜不到5千

2025/07/01 12:11

高雄市左營區「崇實安居」釋出859戶招租，套房每月租金最便宜為4820元。（國家住都中心提供）高雄市左營區「崇實安居」釋出859戶招租，套房每月租金最便宜為4820元。（國家住都中心提供）

〔記者徐義平／台北報導〕中央首波社宅招租申請進入最後一週倒數，此次一口氣釋出北北桃高等四縣市社宅，合計1470戶，其中單戶月租最便宜不到5千元，預計8日截至申請，預計10月9日公開抽籤，12月1日中籤者就可入住。

兆基屋管特助林冠源表示，中央首波釋出的4處社宅分別位於人口集中、租屋需求較高的直轄市，不僅地點具市場吸引力，租金水準更具競爭力，對於預算有限的年輕租屋族、小家庭及弱勢戶而言，都是相當實惠的租屋選擇。

根據國家住宅及都市更新中心發布，此次招租的社宅包括台北市萬華區「萬華安居」共有300戶，其中套房每月租金最便宜為6390元，新北市則是三重區「五谷好室A」、有161戶，套房每月租金最便宜為7270元，桃園市則有中壢區「龍岡好室」、有150戶，套房每月租金最便宜不到5千元、約4950元，高雄市則是左營區「崇實安居」、有859戶，套房每月租金最便宜為4820元。

根據國家住都中心發布，4處社宅規劃房型為套房、1至3房，其中台北市3房房型月租金最高、每月接近4萬元、約3萬9140元。而住都中心進一步解釋，符合申請資格的民眾，若工作與居住地點在北北桃高招租範圍的縣市，可同時申請多個資格符合的社宅，像是設籍在桃園市，在台北市工作的民眾，只要符合資格就可以同時申請「萬華安居」及「龍岡好室」兩處社宅，不過，經過抽籤後，最終僅能選擇1處簽約入住。

高雄社宅釋出招租量最多

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，社宅相較於周邊公寓的住宅品質佳，租金又是政府提供的優惠價格，若是符合條件抽到可以說是相當划算，建議符合條件的民眾盡量去申請，但社宅也不是住一輩子，還是要多存一些資金當作以後的居住資金。

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