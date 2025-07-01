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為國爭光！亞洲舉重錦標賽奪2銀4銅 一銀表揚3位優異舉重隊選手

2025/07/01 11:00

第一銀行舉重隊選手於亞洲舉重錦標賽勇奪2銀4銅佳績，由總經理周朝崇（中）、副總經理蔡淑慧（左3）代表出席表揚儀式。（一銀提供）第一銀行舉重隊選手於亞洲舉重錦標賽勇奪2銀4銅佳績，由總經理周朝崇（中）、副總經理蔡淑慧（左3）代表出席表揚儀式。（一銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕第一銀行舉重隊好手陳玟卉、羅楹湲及胡嘉琦，在舉重隊教練同時也是行員的黃達德率領下，於2025亞洲舉重錦標賽拿下2銀4銅，為傳遞對選手們和教練的肯定與鼓勵，一銀於6月30日舉行簡單隆重的表揚儀式。

其中，陳玟卉在女子76公斤級以抓舉109公斤、挺舉133公斤及總和242公斤，獲得2銀1銅的優異成績，其中抓舉打破全國紀錄；羅楹湲於女子87公斤級以總和246公斤獲得1面銅牌，挺舉以138公斤打破全國紀錄；胡嘉琦於女子55公斤級以抓舉80公斤獲得第4名，挺舉110公斤、總和190公斤獲得2面銅牌，三位選手表現優異，展現堅強實力。

一銀長期深耕並落實ESG（環境、社會、公司治理），積極投入資源支持台灣體育運動優秀選手，2025年預計投入體育預算總額將近2000萬元，除了舉重外，同時贊助桌球隊、柔道及角力等項目，支持體育運動不遺餘力。一銀也期許發揮拋磚引玉效益，號召更多企業共同為體育發展盡一份心力，讓國內運動更為蓬勃，協助選手們持續專注朝目標邁進，不斷「追求卓越、邁向第一」，為自己和國家爭取最高榮譽，讓世界看見台灣。

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