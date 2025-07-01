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新台幣「校正回歸」！早盤飆逾7角 強勢重返29.2元價位

2025/07/01 10:13

新台幣「校正回歸」！早盤飆逾7角，強勢重返29.2元價位（記者陳梅英攝）新台幣「校正回歸」！早盤飆逾7角，強勢重返29.2元價位（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕為避免壽險業與出口商帳面「財報難看」，中央銀行昨在上半年最後一個交易日尾盤下重手干預匯市，新台幣兌美元匯率單日重貶7.22角，收在29.902元，創下24年來最大單日跌幅。今早新台幣匯市強勢反彈，「校正回歸」行情迅速上演，開盤以29.88元、升值2.2分開出後，隨即飆升至29.164元，目前在29.28元附近，完全收復昨日尾盤遭「調節」的逾7角跌幅。

昨日台幣匯價在美元走弱、主要亞幣全面升值的背景下逆勢大跌，單日重貶幅度達2.41%；若加計上週五央行尾盤沒收的逾2角升幅，等於這波央行出手調節幅度近達1元，震撼市場。

隨著美元指數持續走弱，並失守97大關，今早亞幣延續升勢，市場普遍預期新台幣可望重返原本的升值軌道。早盤激烈震盪後，目前新台幣匯價回穩於29.2元上下。

市場同時緊盯台美對等關稅談判進展，外電報導指出，包括台灣在內的四國已接近完成協議。此外，美國上週公布5月個人消費支出（PCE）年增率高於預期，惟整體消費動能略顯疲弱，市場正等待本週即將公布的6月非農就業報告，若顯示勞動市場明顯轉弱，恐加深聯準會提前啟動降息的預期，進一步牽動全球資金流向與匯率板塊重新洗牌。

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