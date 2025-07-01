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美逮捕非法移工每日目標3000人 加州農場面臨破產風險

2025/07/01 14:25

美國政府嚴厲打擊非法移工，人力不足下，導致加州農作物無人採收，許多農場面臨破產。（法新社）美國政府嚴厲打擊非法移工，人力不足下，導致加州農作物無人採收，許多農場面臨破產。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統上任以後，命令美國移民和海關執法局（ICE ）嚴厲執法，突襲行動已嚇跑許多非法移工。市場傳出，加州部分地區的非法移工，高達7成已經走光。

《路透》指出，美國許多農業工人都是非法移民，人數急劇減少導致農作物無人採摘，不但加州農場主面臨破產風險，對美國食品供應鏈和農業經濟也恐造成毀滅性的影響。

根據白宮官員的說法，希望ICE每天能逮捕非法移民3千人。

加州文圖拉縣農民泰特指出，在他的農場，高達7成移工都走了，主要是ICE對該地區農場進行突襲行動。他指出，大多數美國人不想做農業工作，這裡的大多數農民勉強維持收支平衡，在工人數量銳減下，農場採收壓力已達臨界點，許多農民將會破產。

根據加州食品和農業部的數據，美國超過3分之1的蔬菜，以及超過4分之3的水果與堅果產自加州。 2023年，加州的農場和牧場創造近600億美元（約新台幣1.75兆元）的農業銷售額。

全球經濟諮詢公司牛津經濟研究院首席美國經濟學家伯納德·雅羅斯在6月26日發布的報告中表示，美國本地工人無法填補非法移工離開後留下的空白。

《紐約時報》引述美國農業部數據，大約42%的農場工人是無證移民，這些非法移工長期以來一直是邊境地區農場的生命線。

加州中部一名農場主表示，美國移民和海關執法局在加州農田的突襲逮捕行動，讓有合法身分的工人都感到害怕。前國會預算辦公室主任埃金表示，美國約80%的農場工人出生在外國，其中近一半是非法移工。他表示，沒有這些工人將導致美國消費者物價上漲。

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