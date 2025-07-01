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OPEC+擬8月再增產！國際油價聞風下跌

2025/07/01 09:25

國際油價週一（6月30日）小幅下滑。（路透）國際油價週一（6月30日）小幅下滑。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週一（6月30日）小幅下滑，投資人評估中東局勢緩和與石油輸出國組織與盟國（OPEC+）可能在8月增產的前景。儘管布蘭特原油與紐約期油，在上週雙雙創下自2023年3月以來最大單週跌幅，但6月月線仍呈現連續第2個月上漲，分別上漲約6%與7%。

布蘭特原油8月期貨週一下跌16美分，或0.2%，收每桶67.61美元，並於週一到期。交易較為活躍的9月期貨則收66.74美元。

美國紐約西德州中級原油期貨週一下跌41美分，或0.6%，收每桶65.11美元。

以色列6月13日針對伊朗核設施發動攻擊，引發長達12天的戰爭，一度推升油價至每桶80美元以上，隨後又回落至67美元。

Again Capital合夥人基爾杜夫（John Kilduff）表示：「這場迅速促成的停火協議似乎維持穩定，原本存在的供應風險溢價正在快速消退。」

4位OPEC+消息人士上週告訴《路透》，OPEC+計劃在8月增產41.1萬桶／日，此前5月、6月與7月也已實施類似增幅。若此增產計畫獲得落實，OPEC+今年以來的總增產規模將達178萬桶／日，相當於全球總需求的逾1.5%。

OPEC+下一次會議預定於7月6日召開。

盛寶銀行（Saxo Bank）大宗商品策略主管漢森（Ole Hansen）表示：「我認為這一潛在的供應壓力仍未完全反映在價格中，這使得原油價格面臨進一步下行風險。」

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