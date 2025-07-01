欠稅大戶出爐！黃任中家族欠稅34億蟬聯榜首 企業欠稅冠軍易主

財政部今公告欠稅大戶名單，個人欠稅大戶仍由已故股市聞人黃任中居冠，連續16年蟬聯欠稅大戶榜首。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公告欠稅大戶名單， 今年企業及個人欠稅大戶仍多為「老面孔」，個人欠稅大戶仍由已故股市聞人黃任中居冠，連續16年蟬聯欠稅大戶榜首，黃任中本人欠稅19.55億元，兩位姐姐夏黃新平及黃燕平分別欠稅12.75億元及1.7億元，合計黃任中家族欠稅34億元。不過，今年企業欠稅榜首易主，蟬聯多年榜首的環亞大飯店，因多筆欠稅過了追溯期，欠稅金額大減落到第11名，改由松竹皇宮大酒店欠稅11.68億元躍居第1。

財政部表示，為有效防止重大欠稅並加強稅捐徵起，每年7月1日公告個人累計欠稅超過1000萬元或營利事業累計欠稅超過5000萬元案件，公告內容包括欠稅人姓名或名稱（營利事業一併公告負責人姓名及地址）、稅目、欠稅年度、欠稅或罰鍰金額（含滯納金、利息、滯報金、怠報金）及欠稅人地址等，公告期間自2025年7月1日至12月31日。根據統計，今年全國公告件數計868件，金額約828.23億元，較2024年減少47件、金額減少66.89億元。

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其中，今年企業欠稅大戶以松竹皇宮大酒店欠稅11.68億元最多，紅頂酒店欠稅10.98億元居次，博達科技10.89億元排名第3。至於蟬聯多年企業欠稅榜首的環亞大飯店，因有多筆2007年3月5日以後移送案件，過了15年追溯期，欠稅金額由去年的21.8億元降至7.1億元，排名落至第11名。

至於個人欠稅大戶，仍是黃任中欠稅19.55億元最多，夏黃新平欠稅12.74億元排名第3，加上黃燕平欠稅1.7億元，合計黃任中家族欠稅34億元；而高雄黃承志家族欠稅15.22億元排名第2，主要是欠繳綜所稅及遺產稅。另，今年新進榜的江昭一欠稅3.21億元排名第15名，這位欠稅大戶以股權移轉規避個人營利所得，被國稅局核定補徵綜所稅。

財政部強調，清理欠稅為各稅捐稽徵機關重點工作之一，除藉公告重大欠稅案件督促欠稅人履行納稅義務外，財政部與法務部多年來建立合作機制，各稅捐稽徵機關亦與法務部行政執行署所屬各分署加強聯繫協調，積極查調納稅義務人可供執行財產送行政執行機關運用，對有繳納能力卻故意隱匿財產的欠稅人，亦積極追查其動向，將所查得的欠稅人相關資料提供行政執行機關參考，並配合行政執行機關拘提、管收欠稅人。財政部呼籲，欠繳稅捐者儘速向稅捐機關洽詢繳稅事宜，如有財務困難，可向行政執行機關申請核准分期繳納稅款，如期繳納者，即不予公告欠稅資料。

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