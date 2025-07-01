上半年市值型ETF報酬top10 僅有這2檔報酬率為正

市值型ETF上半年報酬top 10（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕時序進入2025年下半年，雖然6月台股大盤上漲4.26%，但上半年整體仍下跌3.38%。投顧業者引用CMoney統計指出，統計2025上半年報酬率前10大的市值型ETF，共有16檔打敗大盤，表現相對穩健。其中表現最佳的前2檔，凱基優選30（00938）及元大台灣50（0050）更逆勢收紅，分別上漲0.49%與0.19%。

統計上半年報酬率排名前10名的市值型ETF，除了第一、二名的00938及0050報酬率為正數，其他ETF的報酬率均為小跌，第3名為兆豐藍籌30（00690）報酬率 -0.29%、永豐台灣ESG （00888）-0.31％、 元大MSCI台灣（006203）-0.8％。同一期間加權指數為-3.38％。

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凱基優選30（00938）ETF研究團隊指出，AI產業景氣明朗，下半年仍以AI族群為成長主軸，全年企業獲利年增率有望達3成。儘管第3季成長動能可能因上半年提前拉貨而趨緩，但預期第4季將恢復強勁表現，相較非AI族群更具成長潛力，表現也更具想像空間。

投信業者分析，雖然AI上中下游產業皆有表現機會，但預期仍將呈現類股輪動格局，特別是美國總統川普每每因發言不穩定帶來不確定性，金融股也因匯率波動，導致第2季面臨匯率與財報壓力，但若市場再受消息面影響而震盪，金融族群仍可望吸引避險資金回流。因此，兼具AI題材與金融防禦的市值型ETF，仍是下半年投資人可關注的標的。

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