晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

上半年市值型ETF報酬top10 僅有這2檔報酬率為正

2025/07/01 09:11

市值型ETF上半年報酬top 10（業者提供）市值型ETF上半年報酬top 10（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕時序進入2025年下半年，雖然6月台股大盤上漲4.26%，但上半年整體仍下跌3.38%。投顧業者引用CMoney統計指出，統計2025上半年報酬率前10大的市值型ETF，共有16檔打敗大盤，表現相對穩健。其中表現最佳的前2檔，凱基優選30（00938）及元大台灣50（0050）更逆勢收紅，分別上漲0.49%與0.19%。

統計上半年報酬率排名前10名的市值型ETF，除了第一、二名的00938及0050報酬率為正數，其他ETF的報酬率均為小跌，第3名為兆豐藍籌30（00690）報酬率 -0.29%、永豐台灣ESG （00888）-0.31％、 元大MSCI台灣（006203）-0.8％。同一期間加權指數為-3.38％。

凱基優選30（00938）ETF研究團隊指出，AI產業景氣明朗，下半年仍以AI族群為成長主軸，全年企業獲利年增率有望達3成。儘管第3季成長動能可能因上半年提前拉貨而趨緩，但預期第4季將恢復強勁表現，相較非AI族群更具成長潛力，表現也更具想像空間。

投信業者分析，雖然AI上中下游產業皆有表現機會，但預期仍將呈現類股輪動格局，特別是美國總統川普每每因發言不穩定帶來不確定性，金融股也因匯率波動，導致第2季面臨匯率與財報壓力，但若市場再受消息面影響而震盪，金融族群仍可望吸引避險資金回流。因此，兼具AI題材與金融防禦的市值型ETF，仍是下半年投資人可關注的標的。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財