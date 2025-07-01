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面試必問「此特質」！專家透露「它」對成功至關重要

2025/07/01 14:04

阿查拉（Chidi Achara）表示，具備清晰、結構化、有說服力的溝通特質，對成功至關重要。（資料照）阿查拉（Chidi Achara）表示，具備清晰、結構化、有說服力的溝通特質，對成功至關重要。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕求職者快學起來，設計與科技公司Huge全球首席產品長阿查拉（Chidi Achara）表示，具備清晰、結構化、有說服力的溝通特質，對成功至關重要，因此，在面試時，他都會評估求職者是否具備此特質。

CNBC報導，阿查拉指出，他發現年輕人經常會申請一些自己並不符合資格的工作。「他們只是因為職位名稱聽起來很酷，或者喜歡某個職位的薪資待遇，或者喜歡某個工作地點，就隨便申請一些工作，」他說。

當1份履歷，與招募的職位沒有明確的聯繫時，這就是1個危險信號，求職者除要避險免險信號外，他也透露在面試時，可以幫助任何領域員工1項有利的特質，那就是清晰、結構化、有說服力的溝通，因它對成功至關重要。

他指出，當你有推動公司發展的想法時，「你必須能夠提出這些想法，構思這些想法，將這些想法社會化，並確保獲得利益相關者的認可和支持，」它意味著清晰、結構化、有說服力的溝通，使您更有效地履行職責。

如果您不能清楚地說明，為什麼公司值得進行投資，那麼您將無法推進項目，無法為您的雇主解決一些問題，甚至可能無法在工作中取得成功。

他說，這項技能對成功至關重要，而且不僅僅是在創意領域。他說，銀行家、律師、工程師，他們都需要它。

為了評估求職者這項特質，Achara會詢問許多問題。

舉例來說，你能簡單概括一下你的職業生涯嗎？或者你最引以為豪的亮點和成是什麼？你真正為哪些方面增添了價值？

所有這些都讓我們了解某人的溝通大腦是如何運作的。

他進一步指出，如果他們不直接回答問題，那麼我很難想像，在某些環境下，當他們需要在有限的時間內，站出來非常清楚地解釋某件事時，他們會如何成功。

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